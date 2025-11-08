El análisis de Josu Uribe tras la primera derrota de Borja Jiménez: estados de necesidad

Primera derrota del Sporting de Borja Jiménez ante un Mirandés que partió con su estructura habitual, con una línea de tres centrales muy fuertes físicamente y dos carrileros que en ataque demostraron un enorme recorrido ofensivo y capacidad para volver, como son Tamarit y Pablo. Junto a ellos, una línea de tres centrocampistas y dos puntas muy físicos como Carlos y Marí, más luego el goleador Petit, jugador de un perfil semejante.

El Real Sporting, con línea de cuatro en defensa; tres centrocampistas de posición, junto a dos extremos puros como Dubasin y Cortés; para dejar a Gelabert como el jugador más adelantado. Nunca estuvieron los rojiblancos cómodos en el partido, les costaba mucho ajustar tanto dentro como fuera y sobre todo controlar el ritmo en el medio campo para evitar el juego agresivo y directo del rival. Yáñez mantuvo al equipo en los malos momentos. Una acción muy rigurosa de penalti permitió al Sporting tener ventaja en el marcador, pero no en el desarrollo del partido. También decir que perdonó la expulsión del uruguayo Thiago.

Al descanso, el técnico asturiano modificó el dibujo. Pasó a una linea defensiva de cinco, quitando un atacante puro como Cortés, por un hombre más defensivo como Pablo García. Un error en cadena de toda la linea defensiva permitió al Mirandés igualar el marcador y meterse en el partido, errores como esos son fuera de casa los que te condicionan.

El problema creo que no estaba en acumular más jugadores en el fondo, el problema estaba en coger de verdad el mando del partido en el medio campo y llevar el partido a un ritmo más lento y buscar las espaldas de un rival muy físico, pero con muchos problemas a la espalda cuando saltasen a esa presión alta que les gusta. La dificultad estaba en que arriba no tenías ningún jugador capaz de estirar el equipo, capaz de quedarse con ella para que el equipo pueda ganar metros y sea capaz de correr a la espalda de centrales muy fuertes, pero muy lentos. El equipo echa de menos a Otero.

Gelabert para mí es uno de los mejores centrocampistas de la categoría, un jugador que te da lo que necesitaba el equipo en Mendizorroza en el medio campo, esa pausa y conducción para generar superioridades atacando la línea de centrales rivales. Sin embargo, estuvo totalmente desubicado.

Quizás haberlo retrasado para hacerse dueño del ritmo de partido, meter a Dubasin por dentro para hacer correr a los centrales y la incorporación de un hombre como Nico Riestra que ataca espacios, quizás, hubiera incomodado mucho más al rival. Sobre la sustitución de Gelabert, es el entrenador el que sabe el motivo y el que ha trabajado toda la semana con él. Con un empate y un partido que tienes que ganar, yo nunca quito a mi jugador más desequilibrante.

Con un equipo cada vez más incómodo, cierto es que Nacho, Justin y Dubasin tuvieron opciones de adelantarse en el marcador y posiblemente fuese ya otro partido. Sin embargo, los últimos 25 minutos se vio un equipo joven y necesitado como el Mirandés, que fue de verdad a por el partido, imponiendo su estilo de ganar duelos , jugar muy directo y sobre todo, ganar segundas jugadas.

Un Sporting cada vez más hundido, sin control de juego y sin juego exterior, se limitó a verlas venir e intentar al menos puntuar, pero otro error defensivo grupal ganando dos duelos en área, echó todo por tierra.

La salida de Amadou por Gelabert poco ayudó al equipo. Amadou es un futbolista que tiene que recibir balones y tener compañeros cerca para facilitarle el juego. Es un jugador que individualmente poco puede aportar y cuando el equipo acaba tan hundido, no da su mejor versión.

Partido para aprender y para analizar los profesionales. Siempre no se puede ganar, pero el nivel del equipo fue muy pobre en todos los aspectos. Sé que no gusta, pero es una pena ver a tu mejor jugador en una posición que no es la de él. Es consecuencia de que Caicedo no da nivel y Amadou está aprendiendo y puede ayudar como recambio a lo largo del partido, pero a día de hoy, los 90 minutos se le hacen larguísimos. Mi aita me decía que hay dos puestos en un equipo que siempre hay que tener cubiertos a lo largo del partido: el portero y el delantero centro. Y portero bueno ya tenemos.

Avisamos en la previa que eran un equipo muy joven y necesitado, inseguro porque los resultados no llegan y porque están fuera de su terreno de juego habitual, Anduva, pero que si lo dejabas crecerse y sentirse cómodo, te podía poner colorado. Acabaron empujando con todo en busca de la victoria, te ganaron duelos y disputas, te ganaron segundas jugadas y sobre todo, te ganaron en la ilusión y el alma por salir de una situación difícil. Así son los estados de necesidad, amigos.