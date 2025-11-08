Un color especial para viajar hasta Vitoria: el ambiente del partido del Sporting

Un viaje para jugar contra el Mirandés sin parar en Miranda de Ebro. Las obras en Anduva durante esta temporada han provocado que el conjunto jabato tenga su casa en Mendizorroza, estadio del Alavés. Hasta Vitoria viajó una Mareona que hacía tiempo que no pisaba la capital del País Vasco. Lo hizo en un día atípico, viernes; un horario poco cómodo, a las 20:30 horas; y con pocas facilidades para conseguir entradas.

1

Al Sporting solo le llegaron 387 tickets para la zona visitante y la otra alternativa para conseguir una localidad pasaba por tener algún conocido socio del Alavés, ya que eran los únicos que podían comprar en taquilla. Pese a estos inconvenientes, el conjunto de Borja Jiménez, bien visible con la casaca amarilla "stock", estuvo arropado por una comitiva de cerca de 500 personas, muchas de las cuales, al mediodía ya disfrutaba de los famosos pinchos de Gasteiz.

4

Con la bufanda como aliado contra el frío, más que como complemento del uniforme para animar al conjunto rojiblanco, Izan Menéndez se unía junto a sus amigos en el parque El Prado. "Venimos a ganar y pasarlo bien", resumía el aficionado. Este punto, cercano a Mendizorroza, fue el escogido por las autoridades alavesas, y transmitido a la Federación de Peñas. "Desde Gijón y en coche", afirmaba un Diego Junquera que no tuvo la fortuna de conseguir una entrada por sorteo como su amigo Santiago Díaz.

La peña Sentimiento Rojiblanco. / LNE

No obstante, pudo tirar de contactos entre la afición babazorra para asegurarse un asiento. El mismo inconveniente lo sufrieron Izan Cadavieco, Iker Rodríguez, José Priesca y Francisco Acevedo. En su caso, se solventó gracias a un jugador del Mirandés.

5

En los prolegómenos del encuentro, lo más comentado era la vuelta de Corredera y Dubasin, "Ganamos 0-2 con gol del pingüino y Perrin", pronosticaba Eric Álvarez, y la nueva equipación amarilla y blanca que despertaba opiniones dispares. "A mí me presta por la vida, a ver si consigo hacerme con una", confesaba Acevedo, que tenía claro su preferencia. "De Amadou, como no". Sin embargo, a Jonatan Rodríguez no le acababa de convencer. "Está bien para salir del paso, pero no me gusta", señalaba. "Diferente", mencionaba de manera escueta Cristian Sánchez. Ambos acudieron a Vitoria desde tierras leonesas con la peña "El León Rojiblanco". "La clave es seguir con la dinámica y así sacamos una victoria", avisaba Diego Carretero. Dentro del campo, La Mareona jugó cuerpo a cuerpo con la afición rojilla, en un campo azul que se llenó de rojo, blanco y, como no, amarillo. ◼