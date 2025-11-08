Un color especial para viajar hasta Vitoria: el ambiente del partido del Sporting
La Mareona, con cerca de 500 aficionados, se las ingenia para acompañar al equipo ante el Mirandés en un desplazamiento atípico
Un viaje para jugar contra el Mirandés sin parar en Miranda de Ebro. Las obras en Anduva durante esta temporada han provocado que el conjunto jabato tenga su casa en Mendizorroza, estadio del Alavés. Hasta Vitoria viajó una Mareona que hacía tiempo que no pisaba la capital del País Vasco. Lo hizo en un día atípico, viernes; un horario poco cómodo, a las 20:30 horas; y con pocas facilidades para conseguir entradas.
Al Sporting solo le llegaron 387 tickets para la zona visitante y la otra alternativa para conseguir una localidad pasaba por tener algún conocido socio del Alavés, ya que eran los únicos que podían comprar en taquilla. Pese a estos inconvenientes, el conjunto de Borja Jiménez, bien visible con la casaca amarilla "stock", estuvo arropado por una comitiva de cerca de 500 personas, muchas de las cuales, al mediodía ya disfrutaba de los famosos pinchos de Gasteiz.
Con la bufanda como aliado contra el frío, más que como complemento del uniforme para animar al conjunto rojiblanco, Izan Menéndez se unía junto a sus amigos en el parque El Prado. "Venimos a ganar y pasarlo bien", resumía el aficionado. Este punto, cercano a Mendizorroza, fue el escogido por las autoridades alavesas, y transmitido a la Federación de Peñas. "Desde Gijón y en coche", afirmaba un Diego Junquera que no tuvo la fortuna de conseguir una entrada por sorteo como su amigo Santiago Díaz.
No obstante, pudo tirar de contactos entre la afición babazorra para asegurarse un asiento. El mismo inconveniente lo sufrieron Izan Cadavieco, Iker Rodríguez, José Priesca y Francisco Acevedo. En su caso, se solventó gracias a un jugador del Mirandés.
En los prolegómenos del encuentro, lo más comentado era la vuelta de Corredera y Dubasin, "Ganamos 0-2 con gol del pingüino y Perrin", pronosticaba Eric Álvarez, y la nueva equipación amarilla y blanca que despertaba opiniones dispares. "A mí me presta por la vida, a ver si consigo hacerme con una", confesaba Acevedo, que tenía claro su preferencia. "De Amadou, como no". Sin embargo, a Jonatan Rodríguez no le acababa de convencer. "Está bien para salir del paso, pero no me gusta", señalaba. "Diferente", mencionaba de manera escueta Cristian Sánchez. Ambos acudieron a Vitoria desde tierras leonesas con la peña "El León Rojiblanco". "La clave es seguir con la dinámica y así sacamos una victoria", avisaba Diego Carretero. Dentro del campo, La Mareona jugó cuerpo a cuerpo con la afición rojilla, en un campo azul que se llenó de rojo, blanco y, como no, amarillo. ◼
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
- Así será el encendido de las luces con el que Oviedo dará la bienvenida a la Navidad el próximo 28 de noviembre