Encuentro de exjugadores del Atlético Camocha

Por la izquierda, Dioni, Cadrecha, Santos, Falo, Maxi, Jose, Esparza, Gracia, Josini, Montes, Carballo, Gabino, Suso, Oria y Campal. | LNE

Exjugadores que protagonizaron durante los años setenta una de las mejores épocas del Atlético Camocha realizarón ayer su encuentro anual en el restaurante Casa Arturo. La cita lleva desde 2004 reuniéndoles para recordar anécdotas y mantener vínculos.

