El Sporting sopesa poner a la venta la camiseta amarilla
El club valora llevar a las tiendas oficiales la equipación usada ante el Mirandés
Como hace tres años contra el Granada, el Sporting volvió a saltar a un campo de fútbol con una camiseta amarilla. En este caso la combinaron con pantalón blanco y medias blancas. La expectación generada durante toda la semana ha llevado al conjunto rojiblanco a plantearse ponerla a la venta para los aficionados.
La idea está sobre la mesa y así lo han confirmado desde el club. A lo largo de los próximos días, el martes o el miércoles, tomarán una decisión definitiva para ver si la llevan a la tienda del club como la cuarta indumentaria de esta temporada, añadiéndose a la rojiblanca, la negra y la blanca.
Precisamente fue esta última la que provocó todo el revuelo estos días. Al llevar en el pecho el escudo antiguo, en homenaje a Anselmo López, La Liga no permitió que pudiera ser utilizada en partido oficial, ya que el símbolo no estaba registrado como escudo oficial. Desde el club rojiblanco intentaron agilizar los trámites para acreditarlo, pero no se pudo llegar a tiempo. En sustitución, sacaron varias decenas de camisetas amarillas de "stock" que serigrafiaron y pusieron a punto para que estuviesen disponibles para este encuentro ante el Mirandés en Vitoria. Un caso único y que ahora puede llegar a su afición. ◼
