Yáñez busca aliados para volver a mirar arriba: las cifras del portero con más paradas de la categoría
El guardameta del Sporting es el que más intervenciones realiza por partido (3,8)
Una vez más, Yáñez volvió a salvar al Sporting. O esto era lo que se pensaba al descanso del partido contra el Mirandés, cuando el equipo enfilaba el túnel de vestuarios por delante en el marcador gracias al penalti de Dubasin y a dos paradas de categoría del guardameta de Blanes. El portero rojiblanco va camino esta temporada de cumplir los 100 partidos con el Sporting y siendo el jugador más en forma de la plantilla. No obstante, las sensaciones que tiene la afición no responden a las estadísticas de un portero que ha encajado más goles de los que debería y que ha tenido que trabajar más que ninguno en la categoría.
El encuentro en Vitoria fue una buena muestra de que, pese a que el equipo empiece con una idea clara, tiene que ser Yáñez el que saque las castañas del fuego. Actualmente, es el guardameta de la categoría que más paradas realiza por encuentro, con 3,8 cada 90 minutos de juego. Por detrás, y a falta de que termine la jornada, le siguen Carlos Martín, del Córdoba; Alfonso Herrero, del Málaga; y Andrés Fernández, del Almería. Con un partido menos, estos tres porteros intervienen 3,5 veces, pero han dejado menos goles en contra: 14, 15 y 18, respectivamente, frente a los 19 de Yáñez.
Para poner en valor estos números, solo basta con compararlo con otro ilustre de la categoría como Dino Horkaš, guardameta de Las Palmas que realiza 1,9 intervenciones cada encuentro. Estos números explican de una manera simple uno de los grandes deberes del Sporting: las excesivas ocasiones que deja al rival. También tiene otra lectura, y es que tener un seguro en la portería es un gran paso para lograr los objetivos marcados para final de temporada.
Los acercamientos de los rivales se mantienen en la línea de la temporada pasada, donde en 39 partidos realizó 123 intervenciones, y va camino de superar las de su primera campaña en el conjunto rojiblanco, donde en 40 encuentros, atajó 104 balones. En las 13 jornadas que ha disputado, ya ha tenido que intervenir en 49 ocasiones. La llegada de Borja Jiménez le dio una tregua en la portería, apuntalando la defensa y evitando que se jugase con peligro en campo propio.
Ante el Mirandés, fue el primer encuentro en la etapa del técnico abulense en el que Yáñez tuvo que intervenir hasta en siete ocasiones. Solo había ocurrido dos veces esta temporada. Frente al Ceuta en la segunda jornada y frente al Almería, donde se jugó 40 minutos con uno menos. Precisamente, en este partido le llegaron a tirar hasta en nueve ocasiones, las mismas que en Mendizorroza y tope máximo de lo que va de temporada.
Todos estos datos refuerzan la idea que ha mantenido el club durante meses y que fue adelantada por LA NUEVA ESPAÑA, confirmando su renovación, hace pocos días, hasta 2028, o lo que supone lo mismo, dos temporadas más. El guardameta podrá cumplir cinco campañas en Gijón, donde se ha establecido en el equipo de forma indiscutible como fijo bajo palos, demostrando un rendimiento superior a la categoría y también se ha consagrado como ejemplo y capitán dentro del vestuario.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
- Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
- Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan