La intrahistoria del gol de Tzalo: el juvenil del Sporting que "por fin" vuelve a disfrutar 394 días después y felicitan hasta desde el Oviedo

Tras muchos meses y días de trabajo en silencio, muchas horas de gimnasio, de recuperación y, sobre todo de ponerse a tope para volver donde lo dejó, Gontzal Meaurio (Salinas, Castrillón, 2007) ha visto la luz al final de un túnel que en octubre de 2024 apareció en el camino de una de las mayores promesas vistas en Mareo, tanto por proyección, como por condiciones. Una grave lesión de rodilla le obligó a parar, frenando una progresión que le llevó a asomarse al primer equipo. El pasado fin de semana reapareció, más de un año después, firmando la victoria del revitalizado Sporting de División de Honor juvenil. Lo hizo con la épica añadida de marcar en el minuto 94.

Tzalo, como se le conoce futbolísticamente, empezó a brillar con fuerza desde su llegada a Mareo procedente del Quirinal en 2014, llegando a debutar con el juvenil de División de Honor siendo cadete de segundo año y, haciéndolo con ni más ni menos que un doblete frente al Covadonga que dejaba claro que era un jugador distinto al resto. El mediapunta rojiblanco nunca ha destacado por su altura, siempre ha sido un jugador pequeño con un tren inferior prodigioso, y un golpeo de balón al alcance de pocos jugadores, lo cual le llevó a ir año a año rompiendo las barreras que se le ponían en el camino, llegando a hacer acto de presencia con el Sporting Atlético el 27 de abril de 2024 contra el Caudal Deportivo, volviendo a sumar minutos en otros dos partidos de esa temporada, además de participar también en varios encuentros con el Sporting C. En Mareo no pasaba desapercibido su potencial, lo cual provocó que durante la etapa de Miguel Ángel Ramírez apareciera en varios entrenamientos del primer equipo.

Cuando la generación 2007 más resuena en Mareo tras el debut de Nico Riestra con el primer equipo, el paso de Matabuena al Sporting Atlético o de Bruno Rubio al Sporting C, además de la exhibición de Dani Paul frente al Oviedo en el derbi juvenil, Gontzal Meaurio volvió a sentirse futbolista 394 días después. Comenzó el choque del pasado sábado, ante el Solares, en el banquillo, para arrancar el segundo tiempo calentando en la banda, poniéndose a punto para que en el minuto 77 Marcos Landeira le diera la alternativa, entrando al partido con trece minutos por delante. Un partido muy competido, lleno de polémica y ocasiones para los dos equipos, que en el minuto 94 se resolvió de la mejor manera. Fox puso un balón en largo con la mano para que Álvaro Suárez la peinara al hueco, arrancando velozmente Tzalo para ganar la partida a su defensor, viendo adelantado al portero rival para sacar un potente disparo desde 30 metros que se colaba por la escuadra sumando el 1-0 al marcado rojiblanco. El gol dio paso a una celebración plagada de emoción, no solo por la victoria en el 94, sino porque Gontzal Meaurio estaba de vuelta haciendo lo que mejor sabe, marcar goles. Tzalo rompió a llorar, al igual que toda su familia, sobre todo su hermano Kike, jugador de L’Entregu y su padre, con quien se fundió en un emotivo abrazo al final del choque.

A través de sus redes sociales, el mediapunta sportinguista no dudó en acordarse de todos los que le acompañaron en este complicado camino: "394 días y nada ha cambiado. Por fin vuelvo a disfrutar de lo que realmente me hace feliz, este proceso desde el primer día hasta el último ha sido un aprendizaje continuo sobre cosas que deseaba que nunca me pasaran, aunque hubo días y semanas malas, en todo momento el objetivo fue disfrutar del proceso de sanar la rodilla. Todo esto fue más fácil gracias a la gente de mi entorno, tanto fisio Isma como Álvaro Noval y sobre todo la gente más cercana como familia y amigos. Gracias por hacer esto más ameno. También ha servido para disfrutar de las pequeñas cosas, ya que todo cambia en un momento. Llevaba deseando este momento desde hace más de 1 año, más que preparado para esto y para más ¡Vamos Sporting!".

Un emotivo mensaje del rojiblanco al que respondieron, en señal de apoyo, futbolistas del Sporting como Guille Rosas. También otra joven promesa del eterno rival, el futbolista del Oviedo Pablo Agudín. "Cómo me alegro de que hayas podido disfrutar tanto este momento, te lo mereces más que nadie por todo lo que has trabajado, amigo mío", escribió el jugador del conjunto carbayón. El fútbol asturiano aplaude el regreso goleador de Tzalo.