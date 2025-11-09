El momento de Oscar para volver a ser Cortés: el colombiano busca ser importante en el Sporting

Con pocos minutos en Liga y un papel residual en Copa, Oscar Cortés se plantó en Mendizorroza para estrenar ante el Mirandés su primera titularidad en Liga con el Sporting. Un recurso de Borja Jiménez para atajar las bajas de Otero y Gaspar. Un gesto de renovada confianza para recuperar la mejor versión de la que, hace poco más de un año, estaba considerada como una de las mayores promesas del fútbol colombiano.

Con esa vitola y el deseo de volver a la selección absoluta llegó a Gijón tras fracasar, primero, Juan Córdoba, después de no pasar el reconocimiento médico; Lasha Odisharia y Dani Luna. Cedido desde el Glasgow Rangers, el momento de que Oscar, sin tilde, vuelva a ser el Cortés que deslumbró en el Mundial sub-20 es ahora.

El único fichaje que realizó el Sporting para los extremos y que solo había gozado de una titularidad en Copa del Rey ante el Caudal de Mieres. En ese encuentro, poco se pudo sacar en positivo por parte del cafetero, pero tampoco favoreció la actitud del conjunto rojiblanco que salvó los muebles gracias a un tanto en los últimos minutos de Dubasin. En Vitoria y tras haber cosechado apariciones residuales en la liga previamente (49 minutos en doce jornadas) Borja Jiménez le dio la oportunidad que estaba esperando.

Llevaba sin jugar en liga desde el fatídico día del Castellón, que derivó en la destitución de Asier Gartiano, y con Jiménez todavía no se había estrenado en la Hypermotion hasta este pasado viernes. Lo hizo de inicio y tuvo 45 minutos en los que logró presencia arriba, sin acabar de acertar en los regates. Sin referencia clara de un delantero centro, Cortés ayudó a estirar al equipo con varias internadas por banda. Se vieron algunas de las características que habían señalado durante su fichaje: posibilidad de jugar en las dos bandas y la búsqueda de la portería en cuanto le llega el balón.

En un partido en el que el Sporting llegó con ocasiones contadas, Cortés gozó de dos oportunidades. Una clara desde banda derecha que el portero del Mirandés desvió a córner y un disparo desde fuera del área que se fue por línea de fondo. No estuvo acertado con los regates, pero sí que repartió el balón con criterio, 14 aciertos en 15 intentos. También le tocó trabajar en defensa, donde se enfrentó al carrilero Tamarit que fue un peligro constante por su banda. Ganó tres duelos y completó dos entradas con éxito.

Con el Sporting adelantando en el marcador al descanso, Jiménez pasó a defensa de cinco, movimiento esperado y que tuvo al colombiano como principal cambio para dar entrada a Pablo García. La modificación llevó al equipo a dar un paso atrás y a costarle entrar por bandas como sí había hecho en la primera parte. La aparición de Cortés supone optar con una alternativa más en un ataque que, con las bajas que hay actualmente, se queda corto en posibilidades.

Dubasin y Gelabert son intocables dado su estado de forma y se espera que Gaspar ya esté disponible para el encuentro ante el Eibar. Por otro lado, con la baja de Otero, Amadou y Caicedo disputan por los minutos en punta, dejando en el resto de alternativas a Dani Queipo, en el que Borja Jiménez no tiene su confianza puesta, a Pablo García, que puede actuar en esa demarcación como carrilero, y en un Oscar Cortés que tiene ante sí el momento de la temporada que estaba esperando para dar un paso al frente y empezar a ser una pieza importante en el esquema del abulense. ◼