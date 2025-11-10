Duba saca el colmillo: estos son los destacados datos del delantero y el salto goleador desde la llegada de Borja

La debacle en Mendizorroza dejó escasas buenas noticias en la delegación del Sporting de Gijóm. Si acaso, una: la confirmación de Jonathan Dubasin como gran referente goleador del proyecto. "El pingüino", autor del tanto de penalti, atraviesa un momento dulce: suma 5 goles en los últimos 6 encuentros en los que ha estado disponible. En realidad, 6 en 7 partidos, si se cuenta el decisivo tanto en Mieres, en la eliminatoria de Copa del Rey (0-1).

La llegada de Borja le ha sentado de maravilla a un futbolista que necesita libertad para desplegar todo su potencial y acercarse al área, donde se hace fuerte. Los números confirman el subidón con el cambio en el banquillo: cuatro goles en cinco encuentros con el técnico abulense. Con seis tantos en apenas doce jornadas de Liga, Dubasin se mantiene en el top 10 de máximos artilleros de Segunda División, a solo uno de igualar a delanteros de peso como Jeremy o Asier Villalibre (Racing de Santander), Zaka (Deportivo de La Coruña) o una de las revelaciones del campeonato, el centrocampista Agus Medina (Albacete).

El atacante rojiblanco está demostrando una relación especial con el gol —promedia un tanto cada 165 minutos en Liga—. Esa libertad que le concede Borja le ha permitido potenciar su llegada al área y aparecer como hombre libre (promedia 1,5 disparos totales y 0,8 a puerta por partido). Con apenas un 30 % de la competición disputada, está a solo dos goles de igualar sus registros ligueros del curso pasado (8). Su récord en la categoría lo firmó con el Albacete, en la temporada 2022-23, con 10 goles. Pero su techo sigue siendo el de los 12 tantos logrados con la UD Logroñés en la campaña 2021-22, en Segunda B (10 en liga y 2 en Copa del Rey). A este ritmo, Duba apunta claramente a superarse.

SOCIEDAD CON GELABERT.

El gran reto que tiene ahora por delante el técnico abulense pasa por conseguir que Gelabert y Dubasin —los dos grandes fichajes de Orlegi Sports— brillen al mismo tiempo, como ya demostraron en la importante victoria en el José Zorrilla de Valladolid. Con el debate sobre la falta de fondo de armario acechando y a la espera de analizar si es posible reforzar la plantilla en el mercado de enero, mientras se recupera Otero, un futbolista clave en la presión, la capacidad del entrenador para explotar el binomio Gelabert-Dubasin será determinante para medir las aspiraciones del cuarto proyecto del grupo.

Con Garitano, Duba se vio más encorsetado en la banda derecha, mientras el técnico potenciaba las virtudes de Gelabert, más cómodo como mediapunta (4 goles en 8 partidos con el entrenador de Vergara) que como falso ‘9’, demasiado aislado, como se comprobó en la derrota en Mendizorroza.