El nuevo Sporting se mantiene en sus trece: estos son los jugadores más utilizados por Borja Jiménez

Tras cumplir su quinto partido de liga a los mandos del Sporting, la idea de Borja Jiménez respecto a los minutos repartidos entre sus jugadores está más que clara. El abulense confía en un grupo de 13 jugadores dentro de una plantilla de 23, más algún canterano como Manu Rodríguez que ha logrado sumar minutos. Bien es cierto que las bajas le han llevado a reinventarse tanto en posiciones como en dar minutos a los menos habituales.

Yáñez, Perrin y Diego son los únicos tres jugadores que lo han disputado todo. Por detrás está Pablo Vázquez (venía completando los 90 minutos hasta este último encuentro que fue sustituido en el 89), Guille Rosas con 445 minutos, y Justin Smith con 444 minutos.

Lo más llamativo para entender estos números reside en las ventanas de cambio que utiliza, o mejor dicho que deja de utilizar, el abulense. Se vio en el primer encuentro ante el Racing de Santander. Hasta el 78 no abrió la veda con un doble cambio y apuró el descuento con tres más.

En Valladolid se hizo más notable si cabe, con dos sustituciones después del 72. El día del Zaragoza, con la expulsión de Dubasin en la primera parte, movió el banquillo en cuatro ocasiones, pero ante Las Palmas, volvió a los dos cambios nada más. Ante el Mirandés modificó al equipo al descanso, pero no lo volvió a hacer hasta el 79 con la entrada de Amadou y volvió a no agotar los cambios realizando dos más.

En la parcela defensiva, la expulsión de Kevin y su posterior lesión, le han dejado en 96 minutos jugados, mientras que Pablo García es el "jugador 12" con 204. Caso similar es el de Nacho Martín, titular indiscutible en los dos últimos encuentros que le han llevado a cosechar 251 minutos. Por su parte, César Gelabert ha sido un fijo en el once, pero sustituido en tres encuentros, sumando 384 minutos. Cifra similar a la de Corredera (353), que se perdió por sanción el día de Las Palmas.

En ataque, las lesiones de Otero y Gaspar les han dejado con 230 y 186 minutos respectivamente, mientras que Amadou (186) es la primera opción en punta frente a Caicedo (tan solo 8 minutos). Cortés y Manu Rodríguez suman una parte disputada, Loum tan solo 7 minutos y Christian Joel, Curbelo, Kembo, Bernal y Dani Queipo no han aparecido todavía bajo las órdenes de Borja Jiménez.