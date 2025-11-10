Otero “ficha” a Vinicius para el Sporting: “Un poquito más”

Juan Otero, el mejor asistente de Segunda División, lo ha vuelto a hacer. El colombiano del Sporting de Gijón se ha hecho viral este lunes tras publicar una imagen junto a Vinicius Júnior, una de las grandes estrellas del fútbol mundial.

El delantero rojiblanco se intercambió la camiseta con el jugador del Real Madrid, y ambos posaron en un restaurante de Madrid. En la foto se puede ver a Vinicius luciendo la segunda equipación del Sporting (la negra), mientras sonríe junto a Otero.

El brasileño acompañó la publicación con el mensaje “un poquito más”, reflejando el buen rollo y la complicidad entre ambos futbolistas.