Otero “ficha” a Vinicius para el Sporting: “Un poquito más”
El delantero del Sporting intercambia su camiseta en Madrid con el “crack” del club blanco
Juan Otero, el mejor asistente de Segunda División, lo ha vuelto a hacer. El colombiano del Sporting de Gijón se ha hecho viral este lunes tras publicar una imagen junto a Vinicius Júnior, una de las grandes estrellas del fútbol mundial.
El delantero rojiblanco se intercambió la camiseta con el jugador del Real Madrid, y ambos posaron en un restaurante de Madrid. En la foto se puede ver a Vinicius luciendo la segunda equipación del Sporting (la negra), mientras sonríe junto a Otero.
El brasileño acompañó la publicación con el mensaje “un poquito más”, reflejando el buen rollo y la complicidad entre ambos futbolistas.
