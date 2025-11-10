Vuelta a los entrenamientos a puerta abierta en Mareo con Gaspar a disposición

Los pupilos de Borja Jiménez regresan hoy a la actividad después de gozar de dos días de descanso durante el fin de semana. Lo harán a las 16:30 horas, en una jornada de puertas abiertas para los seguidores rojiblancos. Para mañana está previsto otro descanso, volviendo a entrenar ante el público el miércoles, a las 10:45 horas, mismo horario para el jueves, viernes y sábado.

No está previsto que se vaya vaciando la enfermería, pero Jiménez sí que podrá preparar el encuentro contando con Gaspar, que ya se ejercitó con sus compañeros la semana pasada, pero que se optó por ser precavidos y alargar su aparición una semana más. También se encuentra en dinámica un Jesús Bernal que ha entrado en las dos últimas convocatorias y, a priori, podría debutar ante el Eibar (domingo, 16:15 horas) si así lo considera el técnico abulense.

Por el contrario, tanto Kevin Vázquez, como Mamdou Loum, Juan Otero y Christian Joel continúan con sus procesos de recuperación, siendo el portero cubano el que más cerca está de reaparecer. La nota positiva de encuentro ante el Mirandés la dejó el parte de lesiones, ya que no hubo que lamentar ninguna baja, tras varias jornadas funestas para los rojiblancos. También continúa en dinámica del primer equipo Manu Rodríguez que volvió a tener minutos en Vitoria.