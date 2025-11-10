Vuelta a los entrenamientos a puerta abierta en Mareo con Gaspar a disposición
Esta semana realizarán cinco sesiones
Los pupilos de Borja Jiménez regresan hoy a la actividad después de gozar de dos días de descanso durante el fin de semana. Lo harán a las 16:30 horas, en una jornada de puertas abiertas para los seguidores rojiblancos. Para mañana está previsto otro descanso, volviendo a entrenar ante el público el miércoles, a las 10:45 horas, mismo horario para el jueves, viernes y sábado.
No está previsto que se vaya vaciando la enfermería, pero Jiménez sí que podrá preparar el encuentro contando con Gaspar, que ya se ejercitó con sus compañeros la semana pasada, pero que se optó por ser precavidos y alargar su aparición una semana más. También se encuentra en dinámica un Jesús Bernal que ha entrado en las dos últimas convocatorias y, a priori, podría debutar ante el Eibar (domingo, 16:15 horas) si así lo considera el técnico abulense.
Por el contrario, tanto Kevin Vázquez, como Mamdou Loum, Juan Otero y Christian Joel continúan con sus procesos de recuperación, siendo el portero cubano el que más cerca está de reaparecer. La nota positiva de encuentro ante el Mirandés la dejó el parte de lesiones, ya que no hubo que lamentar ninguna baja, tras varias jornadas funestas para los rojiblancos. También continúa en dinámica del primer equipo Manu Rodríguez que volvió a tener minutos en Vitoria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Alfredo Suárez y Flor Álvarez, presidente y consejera de Asturmadi Group: 'El mayor enemigo de un empresario es la vanidad porque va muy pegada a la soberbia
- El barrio gijonés de Cimavilla despide tras casi medio siglo a uno de sus negocios más históricos: 'Tengo una pena que me quiero morir
- Fallece un septuagenario de forma súbita mientras paseaba por la playa de San Juan, en Castrillón
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande
- El Ayuntamiento de Oviedo cede tres parcelas al Principado para construir 300 viviendas de alquiler asequible para jóvenes: tendrá cinco años para construirlas
- Lluvia de millones en Corvera: esta es la próxima inversión que recibirá el concejo (y supera a la de la ciudad deportiva del Avilés)
- Un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde un palacete a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza: este es el precio por el que puede ser tuyo