David Guerra confirma la renovación de Yáñez y deja la puerta abierta al mercado: "El club no deja de trabajar en mirar alternativas..."

El presidente ejecutivo del Sporting de Gijón, David Guerra, confirmó que el club trabaja en la renovación del portero Rubén Yáñez y aseguró que la entidad mantiene abierta la posibilidad de acudir al mercado de fichajes. Pese a ello, insistió en que la prioridad pasa por centrarse en la competición y en lograr la victoria en el próximo compromiso liguero.

La renovación de Yáñez

Guerra confirmó que el acuerdo con el guardameta está muy avanzado. “Sí, se puede anunciar pronto. Estamos en el buen camino. Es uno de los mejores porteros de la categoría. En breve creo que tendremos buenas noticias públicas”, señaló el dirigente rojiblanco. El club prevé anunciar en los próximos días la continuidad del meta, que se ha consolidado como una de las piezas más determinantes de la plantilla esta temporada, en una información adelantada por LA NUEVA ESPAÑA.

Abiertos al mercado, pero con el foco en la competición

El presidente rojiblanco no eludió las preguntas sobre posibles movimientos en el mercado invernal, aunque pidió mantener la concentración en el corto plazo. “Comprendo el interés y la expectación. Mal haríamos nosotros como club en dejar de tener el foco en lo que sucede”, advirtió. “El club no deja de trabajar en mirar alternativas y estar pendiente de jugadores. Pero tenemos por delante una semana en la que tenemos que conseguir la victoria. Nos queda una mini Liga hasta que termine el año. Si atendemos al histórico, haríamos muy mal en no centrarnos en lo que sucede este fin de semana. A partir de ahí iremos tomando las decisiones”, añadió Guerra. “Hemos perdido un futbolista importante como Loum. Hasta que termine el mercado podemos incorporar a un jugador en esos lugares o en otros”, explicó.

Confianza en la plantilla y el cuerpo técnico

Guerra quiso poner en valor el trabajo del vestuario y del cuerpo técnico. “El objetivo siempre es aspirar a más, pero el objetivo inmediato es ganar el partido del fin de semana. Tenemos confianza en la plantilla y estamos muy contentos con el cuerpo técnico. Los resultados han acompañado a ese trabajo. Tenemos que seguir. Tenemos esos elementos en la plantilla y en el cuerpo técnico”, subrayó.