Detenidos 16 radicales, tres en Gijón, por una pelea en Santander

Durante el enfrentamiento, los implicados se propinaron agresiones físicas mutuas y lanzaron sillas y botellas de los establecimientos cercanos causando heridas y daños de diversa consideración

Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 16 ultras que, presuntamente, protagonizaron enfrentamientos violentos el pasado 28 de septiembre. A los arrestados se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y de odio.

Las detenciones, realizadas en el día de 04 de noviembre, se han practicado en las ciudades de Santander (13) y Gijón (3). No se descarta que se practiquen más detenciones ya que la operación se mantiene abierta en las distintas ciudades.

Los hechos investigados se produjeron alrededor de las 00:00 horas del pasado 28 de septiembre -una vez finalizado el partido de fútbol entre el Racing de Santander y la F.C. Andorra- y tras coincidir en una zona hostelera miembros ultras de las Juventudes Verdiblancas y miembros pertenecientes a movimientos radicales asentados en Asturias que se habían desplazado a Santander, con motivo del festival anual de Galerna Fest organizado por la Asociación Cultural Alfonso I.

En el enfrentamiento se utilizaron todo tipo de objetos contundentes y mobiliario como botellas, sillas, vasos o copas. Como consecuencia se produjeron lesiones físicas y materiales en el mobiliario de los bares de la zona.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

