Un frontal histórico: el Sporting lucirá la Cocina Económica en su camiseta ante el Eibar

El Sporting de Gijón presentará este domingo un frontal histórico en su camiseta para el partido que disputará este domingo ante la Sociedad Deportiva Eibar en El Molinón. En lugar del logotipo de Siroko, su patrocinador principal, los jugadores rojiblancos lucirán el nombre de la Cocina Económica de Gijón, que cumple 120 años, el mismo aniversario que el club sportinguista.“Estoy conmovido. Es un detallazo. Muchas gracias, tanto a Siroko como al Sporting. Es un hecho histórico”, expresó Ignacio Blanco, presidente de la Cocina Económica, al valorar la iniciativa que unirá sobre el césped a dos de las instituciones más queridas y emblemáticas de la ciudad.

El gesto, posible gracias a la cesión del espacio por parte de Siroko, supone un reconocimiento a la trayectoria y labor social de la entidad. “Celebramos los 120 años de la Cocina Económica. Hace ya bastante tiempo que caímos en la cuenta de que ellos -el Sporting- celebran también 120 años. Nos emociona compartirlo con una institución tan querida”, añadió Blanco. El director recordó la estrecha relación que la Cocina Económica mantiene con el club desde hace décadas. “Si a un gijonés le preguntamos por su afecto, seguro que el Sporting aparece en primer lugar, pero muy poco por detrás aparece la Cocina Económica. En los años 60 ya se alquilaban las almohadillas de El Molinón. Todos los partidos nos dan un generoso número de entradas para los usuarios”, explicó.

Blanco destacó además el impulso que ha tenido esta colaboración en los últimos años. “Desde que llegó el Grupo Orlegi se ha intensificado la relación. Nos pidieron si podían hacer un voluntariado, tanto los jugadores como los trabajadores. La relación no es que acudamos pidiendo ayuda; normalmente vienen ellos. En los marcadores digitales aparece la publicidad de la Cocina Económica. Ahora nos van a hacer un homenaje en el partido de este domingo”, señaló.La institución, que atiende diariamente a cientos de personas en situación de vulnerabilidad, también recibirá un gesto muy especial por parte del club. “Nos han regalado 50 entradas. Estamos sorteándolas. Aquí vienen unas 300 personas. Tenemos que repartir 50 entradas entre casi 400 personas”, apuntó Blanco, agradecido por la atención y el detalle.

Por parte del club, David Guerra, presidente ejecutivo del Sporting, subrayó la importancia simbólica del momento. “En este marco tan singular y que tanto toca el corazón, llamamos a aquellos que, si no han tenido la oportunidad de colaborar, estén en la línea en la que estamos nosotros”, indicó.

Guerra explicó que la coincidencia de aniversarios ha llevado al club a preparar una jornada con distintos actos conmemorativos. “Cumplimos años conjuntamente y queríamos hacer algo especial. Decidimos que fuera este partido. Desde las doce de la mañana habrá una mesa informativa en el parking del fondo sur de El Molinón. Habrá almohadillas especiales con premios, saltarán al campo once voluntarios de la Cocina Económica y se realizará un saque de honor. Esos son los actos oficiales, pero tenemos un regalo especial: Siroko cede su espacio y los jugadores saldrán luciendo el centro de la Cocina Económica”, explicó. El dirigente rojiblanco adelantó además que, tras el encuentro, las camisetas con el logotipo de la Cocina Económica “se subastarán con un fin benéfico para los fondos de la entidad”. Por su parte, Lucas Altimira, Director de Patrocinios de Siroko, expresó la satisfacción de la firma por participar en este homenaje: “Para nosotros es un honor enorme cederos el espacio”, destacó, resaltando la carga emocional y simbólica del gesto.