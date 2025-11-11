Gaspar Campos ya asoma: los planes del Sporting con el canterano

Si no se produce un retroceso, ahora inesperado, Gaspar Campos estará a disposición de Borja Jiménez para el importante partido que el Sporting afronta este domingo (16: 15 horas) en El Molinón contra la Sociedad Deportivo Eibar. El previsible regreso del extremo gijonés, que ayer se ejercitó de forma parcial con el grupo tras calentar antes con los otros jugadores lesionados y al que se vio tocando balón con normalidad, es una noticia estupenda para el preparador abulense, muy afectado por bajas y obligado a remangarse en la visita al Estadio a Mendirroza tras librar antes un ejercicio de resistencia ante la UD Las Palmas. La descarga de la enfermería es una bendición para el cuerpo técnico, a sabiendas de que falta un fondo de armario más amplio, y, sobre todo, de un mayor prestigio para una competición interminable como es Segunda División.

Para la visita contra el Mirandés, Borja, que confiaba en contar con Gaspar Campos para que tuviese minutos en la segunda mitad del encuentro, llamó a última hora al prometedor Nico Riestra y tiró de urgencia para el once de Oscar Cortés, hasta ahora casi inédito, en un ataque experimental que terminó por desvestir al descanso.

La vuelta de Gaspar, que ha dejado atrás sus molestias en el pectoral y en el bíceps que le dejaron sin competir en las dos últimas semanas, añade mordiente al ataque y, además, ofrece la posibilidad al entrenador de reunir a tres de los cuatro líderes ofensivos del plantel mientras gana tiempo hasta el regreso de Otero, a quien todavía le faltan al menos tres semanas para estar de vuelta.

Las bajas de Gaspar y del colombiano aligeraron el ataque y redujeron potencial a un equipo que vive de su empuje ofensivo y que ha pasado en apenas tres semanas de marcar tres goles en el José Zorrilla a adaptarse a las condiciones para intentar sobrevivir (2 goles en los últimos 3 partidos, si se tiene en cuenta el de Copa del Rey en Mieres). El gijonés es, además, un jugador del gusto de Borja Jiménez y ha sido titular siempre que ha estado a disposición.

Christian Joel, por otro lado, volvió ayer a dar otro paso adelante en su proceso de recuperación de la lesión renal que le mantiene sin competir desde hace unas semanas. Joel, que se ejercitó en el entrenamiento a puertas abiertas en Mareo, fue la noticia más positiva del día en las instalaciones rojibancas. Kevin Vázquez y Otero, mientras, realizaron trabajo al margen del grupo y todavía deben esperar unas semanas más para regresar a la competición.