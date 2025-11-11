El Sporting juega como visitante ante el Mirandés en la segunda ronda de la Copa del Rey

El Sporting de Gijón ya conoce a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey después de haber eliminado al Caudal de Mieres en la primera ronda. El rival será el Mirandés, verdugo del conjunto rojiblanco en la pasada jornada de Segunda División (2-1), partido disputado el viernes pasado. El Sporting tendrá que volver a visitar Mendizorroza, estadio en el que juega el conjunto burgalés mientras se reforma su campo. Este enfrentamiento, a partido único, se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre

Además del enfrentamiento del Sporting, que se mide a otro rival de su misma categoría, se ha conocido que el verdugo del Real Oviedo en la primera ronda de la Copa del Rey, el Ourense, se enfrentará a otro equipo de Primera División como es el Girona, y que el único superviviente de Tercera Federación, el Portugalete, se medirá a un Primera como el Alavés, de Primera División, en un atractivo derbi vasco.

De Primera División, se medirán a equipos de Segunda Federación los siguientes: San Andreu-Celta de Vigo (equipo que eliminó al Puerto de Vega), el Atlético Baleares al Espanyol, el Ebro al Osasuna y el Numancia al Mallorca.

También se conoce ya que el Sabadell recibirá al Deportivo de La Coruña, el Pontevedra al Eibar; el Racing de Ferrol, que eliminó al Langreo, al Huesca; la Ponferradina al Racing de Santander y habrá enfrentamiento de Segunda entre Zaragoza y Burgos.

En la zona sur, deTercera Federación, el Cieza, se medirá al Levante, de Primera División; y el Extremadura, de Segunda Federación, al Sevilla. El Quintanar del Rey (Cuenca) recibirá al Elche; el Navalcarnero (Madrid) al Getafe; el Torrent (Valencia) al Betis; el Antoniano (Sevilla) al Villarreal; el Ávila al Rayo Vallecano; y el Cartagena al Valencia.

Una vez conocidos los enfrentamientos de Primera, el Murcia recibirá al Cádiz, de Segunda; el Guadalajara al Ceuta; el Talavera de la Reina al Málaga; el Eldense al Almería; el Tenerife al Granada; y el Leganés al Albacete.