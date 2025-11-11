El Sporting juega como visitante ante el Mirandés en la segunda ronda de la Copa del Rey
El conjunto gijonés repite el enfrentamiento del pasado viernes, en el que perdió por 2-1 en Mendizorroza
El Sporting de Gijón ya conoce a su rival en la segunda ronda de la Copa del Rey después de haber eliminado al Caudal de Mieres en la primera ronda. El rival será el Mirandés, verdugo del conjunto rojiblanco en la pasada jornada de Segunda División (2-1), partido disputado el viernes pasado. El Sporting tendrá que volver a visitar Mendizorroza, estadio en el que juega el conjunto burgalés mientras se reforma su campo. Este enfrentamiento, a partido único, se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre
Además del enfrentamiento del Sporting, que se mide a otro rival de su misma categoría, se ha conocido que el verdugo del Real Oviedo en la primera ronda de la Copa del Rey, el Ourense, se enfrentará a otro equipo de Primera División como es el Girona, y que el único superviviente de Tercera Federación, el Portugalete, se medirá a un Primera como el Alavés, de Primera División, en un atractivo derbi vasco.
De Primera División, se medirán a equipos de Segunda Federación los siguientes: San Andreu-Celta de Vigo (equipo que eliminó al Puerto de Vega), el Atlético Baleares al Espanyol, el Ebro al Osasuna y el Numancia al Mallorca.
También se conoce ya que el Sabadell recibirá al Deportivo de La Coruña, el Pontevedra al Eibar; el Racing de Ferrol, que eliminó al Langreo, al Huesca; la Ponferradina al Racing de Santander y habrá enfrentamiento de Segunda entre Zaragoza y Burgos.
En la zona sur, deTercera Federación, el Cieza, se medirá al Levante, de Primera División; y el Extremadura, de Segunda Federación, al Sevilla. El Quintanar del Rey (Cuenca) recibirá al Elche; el Navalcarnero (Madrid) al Getafe; el Torrent (Valencia) al Betis; el Antoniano (Sevilla) al Villarreal; el Ávila al Rayo Vallecano; y el Cartagena al Valencia.
Una vez conocidos los enfrentamientos de Primera, el Murcia recibirá al Cádiz, de Segunda; el Guadalajara al Ceuta; el Talavera de la Reina al Málaga; el Eldense al Almería; el Tenerife al Granada; y el Leganés al Albacete.
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande