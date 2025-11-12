Argelia visita El Molinón para revivir el Mundial del 82

Exjugadores internacionales de la selección de Argelia que debutó en el año 1982 en una Copa del Mundo en El Molinón, regresaron ayer al estadio del Sporting para revivir aquella histórica participación del combinado africano en el evento internacional. Argelia dejó un gran recuerdo en aquel torneo, recordado siempre en Gijón, tras superar a Alemania Federal. Ayer, muchos de aquellos exjugadores regresaron a la ciudad para volver a pisar el campo del club rojiblanco (en la foto) y recordar aquella historia que jamás olvidarán en el país.