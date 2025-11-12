Argelia visita El Molinón para revivir el Mundial del 82
Exjugadores internacionales de la selección de Argelia que debutó en el año 1982 en una Copa del Mundo en El Molinón, regresaron ayer al estadio del Sporting para revivir aquella histórica participación del combinado africano en el evento internacional. Argelia dejó un gran recuerdo en aquel torneo, recordado siempre en Gijón, tras superar a Alemania Federal. Ayer, muchos de aquellos exjugadores regresaron a la ciudad para volver a pisar el campo del club rojiblanco (en la foto) y recordar aquella historia que jamás olvidarán en el país.
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas
- Muy graves las dos víctimas del brutal choque en la 'Y' entre un coche y un camión que bloqueó el tráfico durante horas y causó retenciones de más de cuatro kilómetros
- Tres horas de monumental atasco en la autopista 'Y': más de cuatro kilómetros de retenciones (sentido Oviedo) y dos heridos muy graves al chocar contra un camión
- El primer hotel de 5 estrellas 'gran lujo' de Asturias recibe el reconocimiento del sector hotelero español
- Adriana Lastra suspende su agenda al ingresar en el HUCA
- Fallece Pelayo Roces, fundador de Foro Asturias y mano derecha de Francisco Álvarez-Cascos, a los 65 años
- Francisco Rodríguez, fundador y propietario de Reny Picot: 'Los jóvenes empresarios tienen más medios y un mercado grande