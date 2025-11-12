Un ex del Sporting, candidato a completar el cuerpo técnico del Lealtad de Villaviciosa
La llegada de Jorge Fernández al banquillo podría tener continuidad con otra figura criada en Mareo
El Lealtad vive un proceso de cambios. La llegada de Jorge Fernández al banquillo del conjunto de Villaviciosa ha abierto una nueva etapa en el club en busca de la reacción tras el ascenso a Segunda Federación. En esa línea se está trabajando bajo la premisa de ir dando pasos para intentar escapar de la zona baja de la tabla. Jorge busca aliados para conseguirlo. Sobre la mesa del cuadro negrillo está la posibilidad de firmar a una figura con muchos partidos a nivel profesional a su espalda.
Roberto Canella, leyenda del Sporting, se encuentra en la agenda del Lealtad y es uno de los candidatos que maneja el club para respaldar a Jorge Fernández, el entrenador, y hacer funciones de segundo entrenador. Fernández tiene en alta estima el perfil del exlateral izquierdo del Sporting, y ve en él a una figura contrastada para asesorarle en el día a día con el club de Villaviciosa y en quien se puede apoyar gracias a sus conocimientos de fútbol y su capacidad de trabajo.
Fernández, que estuvo hasta hace escasos meses en Mareo, donde fue técnico del Sporting C y estuvo en el staff del Sporting Atlético con Aitor Zulaika, promocionó a la primera posición de entrenador en el Lealtad hace tan solo una semana.
