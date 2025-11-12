El ex del Sporting Róber Canella completará el cuerpo técnico del Lealtad de Villaviciosa
El exrojiblanco se sumará al cuerpo técnico liderado por Jorge Fernández tras el partido ante el Rayo Cantabria
Roberto Canella completará el cuerpo técnico del Lealtad. El exjugador del Sporting y el club negrillo han acordado su incorporación como segundo entrenador del primer equipo a partir del próximo lunes. Su llegada viene a reforzar el trabajo de Jorge Fernández, quien hace una semana asumió la riendas del equipo con el objetivo de revitalizar la pelea por la salvación en Segunda Federación. El Lealtad recibe este domingo (15.45 horas) al Rayo Cantabria.
El Lealtad vive un proceso de cambios. La llegada de Jorge Fernández al banquillo del conjunto de Villaviciosa ha abierto una nueva etapa en el club en busca de la reacción tras el ascenso a Segunda Federación. En esa línea se está trabajando bajo la premisa de ir dando pasos para intentar escapar de la zona baja de la tabla. Jorge busca aliados para conseguirlo. Sobre la mesa del cuadro negrillo estaba la posibilidad de firmar a una figura con muchos partidos a nivel profesional a su espalda como Róber Canella.
Roberto Canella, leyenda del Sporting, se encontraba en la agenda del Lealtad y era uno de los candidatos que manejaba el club para respaldar a Jorge Fernández, el entrenador, y hacer funciones de segundo entrenador. Fernández tiene en alta estima el perfil del exlateral izquierdo del Sporting, y ve en él a una figura contrastada para asesorarle en el día a día con el club de Villaviciosa y en quien se puede apoyar gracias a sus conocimientos de fútbol y su capacidad de trabajo.
