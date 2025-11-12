Yáñez y las claves de un acuerdo que se va a "anunciar pronto"

David Guerra confirmó ayer que la renovación de Rubén Yáñez está totalmente cerrada: "Se puede anunciar pronto", afirmó el mandatario del equipo gijonés. El club anunciará "en breve" la continuidad del capitán, que se queda en Mareo hasta 2028.

La ampliación del portero se ha cocinado a fuego lento en los despachos de Mareo. El acuerdo ya es un hecho, pero requirió de enorme trabajo y se ha sacado adelante gracias a la voluntad de ambas partes, que han hecho un gran esfuerzo. A finales de mayo, la comisión deportiva ya mostró su intención de amarrar cuanto antes la continuidad del guardameta. Presentó a su entorno una oferta para renovar hasta 2028, que fue desvelada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA. Fue, sin duda, una muestra de la fe que tiene puesta el club en este portero catalán, de 32 años, que es uno de los grandes pilares del proyecto deportivo de Orlegi Sports.

Después de esa primera oferta, las dos partes abogaron entonces por retomar los contactos al término del verano, una vez que se hubiese zanjado el verano. Yáñez, en todo momento, ha dado prioridad al Sporting. No se ha planteado, en ningún caso, otro escenario. El guardameta que más para de Segunda División habría sido agente libre en enero.

Pero en septiembre ambas partes, como acordaron, retomaron los contactos y ya se produjeron avances significativos, como también contó este periódico. El Sporting se acercó a las pretensiones del guardameta, codiciado en el mercado, pero que es feliz en Gijón. Hace apenas una semana, el acuerdo ya estaba listo, como también avanzó este periódico, tras pulir los últimos detalles. Ahora, como reconoció ayer el mismo David Guerra, la ampliación de Yáñez está únicamente a la espera del anuncio oficial para ser un hecho. El club prepara próximamente el vídeo para contar a sus aficionados una de las noticias más esperadas por el sportinguismo y que refuerza la credibilidad del proyecto.