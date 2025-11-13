El discurso de Guille Rosas: “Disfruto muchísimo viviendo en Mareo. No nos damos cuenta de la suerte que tenemos de vivir en Gijón"

Guille Rosas, lateral derecho del Sporting de Gijón, fue el protagonista en la sala de prensa de Mareo este jueves.

Derrota en Mendizorroza. “Hay que dar normalidad a la derrota. Hicimos una primera parte donde nos pudimos poner 0-2. En la segunda estuvimos incómodos. Una sensación rara que no tuvimos durante todo el año. También es mérito del otro equipo”.

El duelo ante el Eibar. "Venían de una dinámica negativa y el otro día ganan remontando. Es un equipo hecho para ascender. Tenemos que exigirnos. Con la ayuda de El Molinón tenemos que ganar y asegurarnos el play-off”.

Irregularidad del equipo. “Esas cinco derrotas nos hicieron daño. Esta categoría, en el momento que te metes en un bucle negativo, salir de él es complicado. En aspectos tácticos y de intensidad, con la llegada de Borja, se notó”.

Valoración de la categoría. “Es muy pronto para valorar. Hay equipos que se están posicionando. Las Palmas tiene kilómetros de más y mejor plantilla. Creo que el nivel de la categoría subió. Hay equipos de Primera RFEF que han subido. Valladolid o Las Palmas tienen equipo para estar ahí. Nosotros también. Tenemos equipo y debemos estar”.

Problemas defensivos. “Somos un equipo que mete bastantes goles y encaja mucho. No debería ser así. La solidez defensiva es un matiz importante. Si queremos ganar partidos debemos pasar por ahí. El otro día fueron errores”.

Rendimiento personal. “Siempre puedo dar mucho más. Estoy entrenando muy bien. Estoy enfocado al máximo en el fútbol. Ojalá siga así. Personalmente estoy muy contento”.

Molestias físicas. “Tuve que jugar infiltrado varios partidos por la rodilla. La anterior semana tuve un problemilla. Pero debo agradecer a los servicios médicos. Gracias a ellos puedo estar al 100%”.

Feliz en Gijón. “Disfruto muchísimo viviendo en Mareo. No nos damos cuenta de la suerte que tenemos de vivir en Gijón, subir a estas instalaciones y estar en casa. Estoy muy cómodo”.

Consejo a los canteranos. “Les aconsejaría calma. A esos chicos que están en Liga Nacional y División de Honor, les diría que estén preparados y tranquilos. Por el perfil de Borja, no va a tener problema en tirar de ellos. Se vio ante Las Palmas y en Copa del Rey”.

Mala racha de diciembre. “Esperamos que noviembre y diciembre se puedan dar tranquilos