Borja valora la cesión de Cortés en el Sporting: "Seguro que querrían que hubiera participado más..."
"Gaspar todavía no está al 100%", dice el entrenador del Sporting, que confirma la baja de Pablo García ante el Eibar
Borja Jiménez, entrenador del Sporting de Gijón, compareció este viernes en las instalaciones de Mareo para la previa del encuentro que el equipo rojiblanco disputa este domingo (16:15 horas) ante la Sociedad Deportiva Eibar.
Sus declaraciones.
Análisis de la derrota ante el Mirandés. “Hemos hecho un análisis para ver qué cosas nos hemos esquivado y qué cosas no. El otro día ya fui autocrítico: no estuvimos a gusto. Insistimos mucho en ver por qué. Habrá partidos que nos resulten más incómodos. El otro día pudimos hacer el 0-2 y el resultado habría sido distinto. Pero no estuvimos en nuestra mejor versión... No podemos hacer análisis de si estamos bien o mal en función del resultado. No trabajamos cada semana en función de qué va ocurriendo".
Pablo García, baja. "Puede ir Carlos Hernández o Álex Diego. Decidiremos mañana. Pablo viene arrastrando un problema en la zona del pubis. Ha hecho un esfuerzo de jugar con dolores e infiltrado".
Estadísticas. "La semana pasada nos enfrentamos al peor local y nos ganó. Los datos no nos dicen nada. Es un equipo que viene de ganar e hizo un buen partido. Beñat lleva casi un año entero. Tienen jugadores de talento. Experimentados atrás. A Toni lo conozco muy bien. Es un rival difícil. Parece un tópico, pero cada semana es un partido donde habrá muy poca diferencia. Los detalles, cuando estemos acertados, nos servirán ganar. Cuando no, no nos dará".
Evolución de Otero. "No sabemos cuándo estará de vuelta. Dependerá de su evolución. Lo tendremos que ver. Lo marcará sus sensaciones y los parámetros físicos".
Fondo de armario. "Ya lo dije más veces: ganando o perdiendo, los cambios son una posibilidad, pero no una obligación. No creo que vaya relacionado con el fondo de armario. Es más una visión nuestra. Los podríamos haber agotados. Jugadores hay más que de sobra".
La cesión de Cortés. "De lo que piensan en Glasgow no sé decir. Seguro que querrían que participara más, y tienen esa intención. El otro día queríamos que jugara de inicio para que nos diese velocidad. En el descanso ya nos estaba costando e intentamos para que no se hundiera. Él tiene que seguir trabajando. Las cesiones son de un año. Tiene que tener afán de mejora para revertir una situación para él no es tan favorable”.
Nico Riestra. "El club ve siempre lo mejor para él y consensua las decisiones. El club está haciendo muy buen trabajado. Se tiene mucho cuidado. Esta semana empezó a trabajar con nosotros desde ayer y valoraremos".
Sorteo de Copa. No me ha hecho ninguna gracia el sorteo de Copa. Nos toca viajar fuera en un viaje entre semana: me gusta mucho la competición pero para los equipos de Segunda es una competición puñetera. Te exige viajar. Tenemos que gestionar cómo gestionar esos días. Ya que nos toca un Segunda, nos podría haber tocado en El Molinón y nos exige viajar".
Gaspar. "Decidiremos mañana. Todavía no está al 100%"
Gelabert como falso "9". "La disposición de César era para tener otro jugador más por dentro. Pero no lo encontramos porque nuestra predisposición fue mala. Estuvimos más largo de lo habitual. Por eso viene un poco el problema del equipo. No por la posición de César".
Análisis del partido. "Va a ser un partido similar a nuestros dos primeros partidos en casa. Es un equipo que te obliga a jugar rápido y estar atento y tener jugadores preparados para iniciar. Les gusta atacar vertical y acumulan muchos jugadores en última línea. Va a ser un partido movido en cuanto a diferentes situaciones de juego".
