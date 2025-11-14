La Federación Española da el "ok": el Sporting podrá estrenar en Copa del Rey la camiseta "vintage"

La Federación Española de Fútbol ha dado luz verde al estreno de la tercera equipación del Sporting de Gijón, la elástica "vintage" que reconoce los 120 años de historia de la entidad y que incorpora el primer escudo histórico del club. Esta vestimenta podrá utilizarse durante la eliminatoria de la Copa del Rey frente al CD Mirandés, programada para el 3 de diciembre en Mendizorroza. El Sporting recibió el jueves el visto bueno de la RFEF, tal y como avanzó AS y confirmó LA NUEVA ESPAÑA.

En el seno del club rojiblanco se ha recibido la noticia con alivio. En cualquieer caso, la entidad todavía no ha decidido si estrena esta histórica camiseta en Copa del Rey. O si, por el contrario, decide usar otra para el envite copero. En Mendizorroza, el Sporting se vistió de amarilo y estrenó una camiseta inédita. Lo previsible es que los gijoneses estrenen la que sin duda es una de las camisetas más esperadas y que está batiendo todos los récords de ventas.

La autorización ha sido posible al tratarse de una competición de ámbito federativo, diferente a la liga profesional, lo que permite al club emplear esta indumentaria sin haber completado todavía el proceso de registro oficial del escudo.