Manuel Vega-Arango hace balance de su etapa en Mareo: "Todo lo hice por amor al Sporting"

Manuel Vega-Arango (Luanco, 17 de agosto de 1938), presidente del Sporting en dos etapas (1977-1986) y (2002-2013), recibió ayer el «Pelayo de Oro», un galardón que le entregó el popular Sergio Puente. En el acto estuvo acompañado por toda su familia, incluido su hijo Felipe, actual director de Mareo, que quiso arroparle en un día especial. El acto, muy emotivo, contó también con la presencia de Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas del Sporting, y de Luis Gallego, presidente del Marino de Luanco y gran amigo de Vega-Arango, entre otros. «Agradezco mucho que me reconozcan. Soy una persona sencilla. Fui la única persona en la historia del Sporting que no cobró ni un duro. Todo fue para el club. Estoy feliz, tranquilo, bien», señaló. Vega-Arango repasó los resultados obtenidos durante su mandato: «El trabajo fue positivo. Fueron unos años muy buenos. La afición nos apoyó mucho. Conseguimos lo que buscábamos. En los diez años que estuve como presidente en esa primera etapa, el club estuvo entre los tres o cuatro primeros. Un año fuimos segundos».

Mostró su satisfacción por el premio y reconoció que le llena de orgullo recibir la distinción. «Es una maravilla. Es un Pelayo precioso. Recuerdo a la afición y al sportinguismo. Siempre han tratado al club muy bien. Tiene mérito».

El exdirigente recordó su trayectoria en el Sporting: «Tuve dos etapas. En la primera jugamos la UEFA varios años, fuimos subcampeones de Liga y disputamos dos veces la final de la Copa del Rey. La segunda etapa fue muy dura en el aspecto institucional. Cogimos un club con una deuda muy grande y lo sacamos adelante. El club no descendió. Aguantamos y lo superamos. La primera época fue la mejor en 120 años, pero la segunda también fue importante porque el club estaba en una situación complicada».

Sobre sus inicios, explicó: «Empecé en juveniles. Jugué hasta los 25 años, cuando lo dejé por motivos de empresa. Mi padre intervino cuando acabé la carrera y después llegaron mis años como presidente. El Sporting tiene un gran valor en mi vida. Son casi 40 años implicado».

Vega- Arango subrayó que su dedicación siempre fue desinteresada: «Nunca cobré nada. Nunca hubo en la historia alguien que hiciera lo que hice, que fue no participar en lo económico. Lo hice por amor al club y de acuerdo con mis padres. Soy el único jugador en 120 años de historia del club que no cobró ni una peseta».