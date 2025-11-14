El Sporting convoca para el 15 de diciembre la Junta General Ordinaria

El Sporting de Gijón ha convocado a los accionistas del club rojiblanco para el 15 de diciembre de 2025 con motivo de la Junta General Ordinaria. El club cita a los accionistas para aprobar las cuentas anuales del ejercicio 2024-2025; y, a su vez, examinar el presupuesto del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026. La cita, según ha informado este viernes el club en un comunicado, se celebrará en Calle Luis Adaro Ruiz Falcó, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 16 de diciembre de 2025, si fuera necesario.

"El Consejo de Administración del Real Sporting de Gijón, S.A.D. (la “Sociedad”) convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 15 de diciembre de 2025 en Calle Luis Adaro Ruiz Falcó, 33203, Gijón, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 16 de diciembre de 2025, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente", avanza el club rojiblanco. Será la segunda Junta que convoca el Sporting en apenas unos meses, una vez los accionistas aprobaron antes -en Junta Extraordinaria- los 11 millones de préstamo participativo inyectados pro Orlegi Sports.

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, auditadas por BDO Auditores, S.L.P., relativas al ejercicio 2024/2025, terminado a fecha 30 de junio de 2025. Examen del presupuesto del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración referida al ejercicio cerrado a fecha 30 de junio de 2025.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales del Real Sporting de Gijón, S.A.D. y en la Ley de Sociedades de Capital, la presente Convocatoria de la Junta General de Accionistas se publicará en la sede electrónica o página web corporativa de la sociedad creada a tal efecto, www.realsporting.com, con una antelación mínima de un mes a la fecha señalada para su celebración.

De conformidad con el artículo 16 de los estatutos sociales, podrán asistir personalmente a la junta los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, cuatro acciones inscritas a su nombre con cinco días de antelación como mínimo en el libro registro de acciones de la Sociedad. Los accionistas titulares de un número de acciones inferior a cuatro podrán agruparse con otros accionistas para reunir esta cifra.

Los accionistas que deseen asistir deberán solicitar la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social de la entidad, sito en la Escuela de Fútbol de Mareo, Camino de Mareo a Granda, nº 645, Mareo de Abajo, 33390, Gijón, exclusivamente mediante sistema de cita previa, que se podrá obtener en el teléfono 985 16 76 77, o en el mismo lugar de celebración de la junta una hora antes de su celebración, previa acreditación de su personalidad y titularidad.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas, están a disposición de los accionistas en el domicilio social de la Sociedad, donde podrán ser obtenidos de forma inmediata y gratuita. Para su retirada en el domicilio social se atenderá exclusivamente mediante sistema de cita previa, que se podrá obtener en el teléfono 985 16 76 77.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración ha acordado requerir la intervención de un Notario para que levante Acta de la reunión.

A 14 de noviembre de 2025.

El Secretario del Consejo de Administración

D. José María Segovia Cañadas