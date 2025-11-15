El Ayuntamiento de Gijón anuncia la intención de sacar adelante el Paseo de la Fama: "Esperamos poder tenerlo"
Jorge Pañeda, concejal de Deportes, estima que el museo para reconocer a las leyendas del Sporting podría ver la luz "en un año y medio"
El concejal de Deportes, Jorge Pañeda, anunció este sábado, durante el encuentro anual de la Asoaciación de Veteranos del Sporting celebrado en el Restaurante Bellavista, la intención que tienen en el Consistorio de sacar adelante el Paseo de la Fama, museo para reconocer a las grandes leyendas del club rojiblanco. El proyecto, impulsado por la Asociación Anselmo López para reconocer a las grandes figuras de la historia rojiblanca a través de placas conmemorativas, llevaba años encallado. a Durante el mandato de Ana González (PSOE), se llegaron a dar algunos pasos preliminares. Aun así, la iniciativa nunca llegó a materializarse. Pañeda se ha mostrado optimista con el proyecto e, incluso, ha dado por casi segura su constitución. Eso sí, garantizando que antes queda mucho trabajo por hacer.
Pañeda explicó que el plan se encuentra todavía en una fase embrionaria y que requerirá un estudio pormenorizado junto al servicio municipal de Parques y Jardines, responsable de la gestión de los espacios verdes de la ciudad. El edil señaló que confía en que el proyecto avance con normalidad: «Esperamos que podamos tenerlo», afirmó, situando el horizonte temporal en aproximadamente año y medio.
El anuncio llegó después de la intervención de Aníbal Monteagudo, representante de la Asociación Anselmo López, quien lamentó que el proyecto no hubiese logrado avanzar pese al trabajo desarrollado durante años. «Seguiremos insistiendo. Somos muy pesados», apuntó. El colectivo fue este sábado distinguido por la Asociación de Veteranos del Sporting, en el evento en el que se reconoció a Pablo Díaz Stalla, que fuera lateral rojiblanco.
