Borja sopesa cambios en ataque. poner a Gaspar de "falso 9" ante el Eibar y Amadou en banda

Borja Jiménez mantuvo ayer la incertidumbre sobre Gaspar Campos. El entrenador rojiblanco evitó confirmar el regreso del gijonés para el encuentro que el Sporting disputa mañana (16:15 horas) en El Molinón ante la Sociedad Deportiva Eibar. "No está al 100%. Ya veremos", reconoció.

El preparador sportinguista ensayó ayer y anteayer en Mareo algunos cambios respecto al equipo que cayó derrotado ante el Mirandés en Mendizorroza el pasado viernes (2-1). El abulense probó con Amadou como extremo izquierdo y desplazó a Gaspar a la punta del ataque, acompañado por un Gelabert que también podría actuar como falso 9. Mientras tanto, Dubasin trabajó como extremo derecho. La disposición ensayada respondía a un 4-4-2 o bien a un 4-2-3-1 si Gelabert retrasaba su posición. El intercambio de roles entre Amadou y Gaspar fue lo más llamativo. Por ahora, es solo una prueba que dependerá, en buena parte, del estado físico de Gaspar, quien apunta a la titularidad. Borja Jiménez volvió a ocultar ayer sus cartas en rueda de prensa previa al partido frente al Eibar.

Por otro lado, el entrenador fue preguntado por el papel de Oscar Cortés, cedido por el Glasgow Rangers y que, de momento, apenas ha tenido minutos. "Sobre lo que piensan en Glasgow no sabría decir. Seguro que querrían que participara más, y tienen esa intención. El otro día queríamos que jugara de inicio para que nos diese velocidad. En el descanso ya nos estaba costando, e intentamos evitar que se hundiera. Él tiene que seguir trabajando. Las cesiones son de un año. Tiene que tener afán de mejora para revertir una situación que para él no es tan favorable", explicó Jiménez sobre el extremo.

Además, Borja reconoció su malestar con el resultado del sorteo de Copa del Rey, que obliga al equipo a regresar a Mendizorroza para volver a medirse con el Mirandés. "No me ha hecho ninguna gracia el sorteo. Nos toca viajar fuera en un desplazamiento entre semana. Me gusta mucho la competición, pero para los equipos de Segunda es puñetera: te exige viajar. Tenemos que gestionar bien esos días. Ya que nos tocaba un Segunda, podría haber sido en El Molinón, pero nos obliga a viajar otra vez", lamentó. n

