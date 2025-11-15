"Cuba" está de vuelta: la gran sorpresa de la convocatoria del Sporting y los planes de Borja ante el Eibar

"Cuba” está de vuelta. La inclusión de Christian Joel, guardameta de 26 años que hace un mes tuvo que ser intervenido por una lesión renal, es la gran noticia en el Sporting de Gijón. El portero ha sido convocado para el encuentro que el club rojiblanco disputa este domingo ante la Sociedad Deportiva Eibar. Tipo querido por todos y de enorme personalidad, el regreso del guardameta cubano ha sido recibido con euforia en el vestuario tras pasar unas semanas difíciles. Christian Joel es la gran novedad en una convocatoria en la que asoman dos juveniles, Álex Diego y Nico Riestra, en la que está Gaspar Campos, que apunta a ser titular, y de la que se cae Pablo García, con molestias en el pubis.

Cambios en el once

La derrota en Mendizorroza ha abierto una pequeña grieta en el entorno, obligando a Borja Jiménez a recalcular y hacerse preguntas. El entrenador abulense espera como agua de mayo a Gaspar Campos para añadir vértigo a un ataque que ha menguado su potencial desde que cayó lesionado Juan Otero, futbolista indispensable por su capacidad para estirar al equipo y clave para mantener activa la presión. La ausencia del delantero colombiano ha producido un enorme desgaste en el sistema y ha sacado a relucir las carencias de una plantilla que no dispone de un “9” específico, a la espera de que se consolide un jugador todavía bisoño como Amadou, más allá del errático Caicedo, que arrastra una enorme losa sobre sus espaldas.

Borja ha dejado caer esta semana en Mareo un cambio de sistema y, sobre todo, de roles, para compensar ese agujero ofensivo y sacarse de encima un duelo siempre difícil como es el que afronta este domingo (16:15 horas, en El Molinón) ante la Sociedad Deportiva Eibar, equipo al que le está costando ser regular esta campaña, pero que siempre es competitivo y dispone de jugadores de mucha experiencia en Segunda División.

El estado de Gaspar, todavía mermado en la zona pectoral fruto de un impacto en el partido ante el Real Zaragoza y cuya participación desde el comienzo del encuentro se debate a nivel interno, condiciona mucho las intenciones de Borja. El técnico ha trabajado con un dibujo 4-4-2 muy dinámico y donde Gelabert ejercerá como segundo punta. La principal novedad estaría en el intercambio de roles entre Gaspar y Amadou, pues el delantero sería el gijonés, algo que entregaría la banda al senegalés. El damnificado apunta a ser Cortés, futbolista cuyo rendimiento está bajo sospecha, incapaz de ganarse la confianza de Garitano antes y tampoco de dejarse notar con Borja. Su situación se estudiará en las próximas semanas en Mareo, sin descartarse contactos con el dueño de sus derechos, el Glasgow Rangers. Amadou y Gaspar podrían alterar su posición en función del desarrollo del encuentro, pero la idea de partida es esa: que ambos intercambien sus roles. Es decir, Amadou apunta a ser el extremo; y Gaspar el 9. Aunque después ambos puedan cambiar su posición durante el transcurso del partido. Otra cosa es que Borja no lleve a la práctica esta idea.

Borja, mientras, apunta a mantener el resto de un once que se cita casi de carrerilla. Los achaques en el pubis de Pablo García le obligan a detenerse y han empujado al cuerpo técnico a tirar del joven Álex Diego, al tiempo que se ha confirmado el regreso de Diego Sánchez, ausente en una de las sesiones a mediados de semana por un problema vírico. Aunque la zaga dejó muchas dudas frente al Mirandés en Vitoria, no se prevén más movimientos en el centro de una defensa donde se mantendrán Pablo Vázquez y Perrin.