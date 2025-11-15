Así fue el encuentro de los veteranos del Sporting: el homenaje a Pablo Díaz Stalla y la emoción de la presencia de Prendes

“Para mí es un día de agradecimiento”, celebró Pablo Díaz Stalla al comenzar su intervención en la comida organizada este sábado por la Asociación de Veteranos del Sporting en el Restaurante Bellavista, donde fue distinguido con la insignia de oro, el mayor reconocimiento que concede el colectivo. Residente en Pechón, Pablo vivió un acto especialmente significativo, acompañado por su mujer, Mónica, que también recibió un ramo de rosas.

Acompañado de su mujer, Mónica, Pablo Díaz Stalla ocupó la mesa central junto a David Guerra, presidente ejecutivo, también con el entrenador del primer equipo, Borja Jiménez, en un salón lleno de antiguos jugadores, representantes del club y miembros de la asociación. También acudieron los cuatro capitanes —Yáñez, Otero, Kevin Vázquez y Gaspar Campos—, aunque no formaron parte de la mesa presidencial. El encuentro sirvió también para la primera participación de José Ángel “Cote” como nuevo veterano. El acto estuvo presentado por José Ramón Rodríguez, decano de los periodistas que cubren la información del Sporting.

Pablo recordó algunos de los momentos clave de su carrera. “Si ves a mi espalda lo que hay aquí: los minutos, los goles. Esta gente vale oro”, dijo en referencia a los veteranos reunidos en la sala. También evocó su llegada a Mareo y su rápida progresión hasta el primer equipo: “Tuve la inmensa suerte. De pequeño quería jugar en el Sporting, vine en segundo año juvenil y en dos años me planté en el primer equipo. Jugamos Copa de la UEFA. Me siento un privilegiado”, apuntó. “Destaco a tres personas con las que compartí mucho: Tomás Hervás, Valentín Aller y Rubén García”, señaló. El momento más personal llegó cuando habló de su esposa, Mónica: “Mi mujer ha vivido todo conmigo. Sin duda ha sido la persona más importante. Que esté aquí es un reconocimiento a las personas que están detrás de los deportistas; que te tienen que aguantar los malos momentos”.

La presencia de Prendes emociona el acto

La comida contó con la presencia destacada del decano de los veteranos, José Prendes, de 95 años, cuya asistencia aportó un significado especial al acto. En relación a él, Joaquín, representante del colectivo, quiso subrayar su papel dentro de la asociación: “Tenemos la suerte de tener al decano de los jugadores. Prendes es un ejemplo: de valentía, fuerza, tesón. Con sus 95 años está al pie de cañón. Echamos de menos a gente que nos falta y siempre los tenemos presentes. Pablo es el asturiano de Pechón. Que disfrute de un día merecido”.

Además del homenaje a Pablo, los veteranos entregaron una distinción a la Asociación Anselmo López, por su labor rigurosa y desinteresada en la recuperación y difusión de la historia del club. “Su gran meta es que el Paseo de la Fama salga adelante”, se recordó durante la entrega. El reconocimiento fue recogido por Roberto Narváez, Aníbal Monteagudo y Javier Fernández.