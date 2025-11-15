La opinión de Josu Uribe: Eibar, un ejemplo a seguir

Llegamos a la jornada 14 en LaLiga Hypermotion y visita El Molinón todo un clásico como es la SD Eibar. Descendido en la temporada 20/21, lleva tres play off sin éxito para recuperar la categoría perdida, junto a un curso como el pasado en el que sufrió más de la cuenta y tuvo un cambio de técnico, algo que no gusta a los dirigentes vascos. Empiezan a ser los guipuzcoanos un equipo consolidado en el fútbol profesional y tiene mucho mérito. Tuve la suerte de poder dirigirlos en Segunda División y mucha gente me pregunta cómo puede ser posible que una localidad que no llega a 30.000 habitantes y con una cifra cercana a los 6.000 socios —uno de cada seis habitantes es socio, dato importante del calado del club en la sociedad— pueda tocar la élite del fútbol. Creo en la causalidad y no en la casualidad. Fue el sitio donde más a gusto trabajé, donde más me sentí valorado y donde los pequeños detalles hacia los profesionales y hacia sus familias son prioridad.

Un club que sabe que, económicamente, no puede moverse en grandes números; que ha creado instalaciones y estructuras sin gastar el dinero en fichajes de relumbrón; que entiende que la captación y la formación son clave para ellos; que peina todas las categorías con excelentes trabajadores; y que sabe elegir jugadores para el perfil físico y el modelo futbolístico, y para un campo que, por sus medidas, se convierte en especial. Todo tiene un porqué, amigos.

De la mano de un técnico como Beñat San José, desconocido en el fútbol español porque ha hecho su carrera fuera de nuestras fronteras, ha conseguido encauzar el equipo la temporada pasada en un momento delicado y está intentando poder mirar a la parte noble de la tabla y pelear de verdad por el ascenso. Un equipo muy fiable en Ipurua, donde tiene los mejores números de la categoría como local, sin haber sido vencido en ningún partido, demostrando un poderío y una solvencia ofensiva enormes. El problema lo tiene cuando actúa de visitante, siendo el peor equipo de LaLiga Hypermotion con un solo punto conseguido: un total de cinco derrotas y ninguna victoria.

Un equipo que fuera de casa tiene estos números es un grupo con muchos problemas defensivos tanto para defender en bloque bajo cuando el rival te aprieta de verdad, como cuando no roba alto y tiene que transitar hacia atrás. Y, curiosamente, algo que siempre dominó bien el cuadro armero, como es el balón parado, también le está costando trabajarlo en defensa.

Con un modelo de juego 1-4-2-3-1 y con principios defensivos como un bloque muy alto en la recuperación, intentando siempre defender muy alejados de su portería, se muestran como un equipo valiente que quiere ser protagonista y que tiene en ataque jugadores muy técnicos y con una gran agresividad para ganar duelos y atacar la espalda del rival.

Un equipo mucho mejor en su vertiente ofensiva que defensiva. Un equipo que, si no se pone las pilas sin balón y no reduce el caudal ofensivo del rival, no tendrá para pelear el play off. Si lo hace, cuidado, porque son muy buenos en las posiciones ofensivas, sobre todo en la velocidad de sus transiciones.

En portería, un solvente Magunagoitia junto al incombustible Arbilla, que capitanea una línea defensiva joven con Cubero, Moreno y Buta, que están sufriendo mucho como visitantes, más por cómo se parte el equipo cuando pierde la pelota y por las pocas ayudas defensivas que reciben que por sus rendimientos individuales. Una línea de pivotes encabezada por dos exsportinguistas como Olaetxea y Sergio, con la ayuda de Nolaskoain, encargados de darle experiencia, equilibrio y sobriedad al juego del equipo, junto a dos jóvenes como Garrido y Magun, encargados de aportar talento y conectar con los jugadores más ofensivos.

En la parcela más adelantada, jugadores de mucho nivel para la categoría como Corpas, Guruceta, Martín, Allain junto a una gran referencia como es Jon Bautista. Todos ellos están muy por debajo en números goleadores, sobre todo fuera de casa, pero son futbolistas con un nivel enorme para la categoría, con movilidad constante y buenas asociaciones que hacen sufrir al rival. Partido complicado para el Real Sporting: un equipo, el Eibar, por debajo de su nivel real fuera de casa, pero con experiencia en las zonas más defensivas y mucho desparpajo y calidad en ataque.

Siempre quedará la duda de qué Sporting veremos. El golpe contra el Mirandés tiene que servir para ponerse las pilas, reconocer errores y saber que, independientemente del nivel de juego que tengas, si no das el nivel en actitud, si no eres capaz de ganar duelos y de reducir al mínimo los errores defensivos y de mantener la intensidad al máximo, eres un equipo muy vulnerable, como pasó el viernes pasado.

Seguro que se verá un partido con calidad, porque los dos equipos tienen muy buenos jugadores en esa faceta, y sobre todo un partido con ritmo y velocidad, porque a ambos les gusta más transitar con velocidad y sorprender al rival que tener el control del juego y del balón.

Y no se olviden, cuando les sorprenda lo que puede hacer un equipo con no excesivos recursos y que obtiene enormes resultados deportivos, que no existen casualidades. Busquen los motivos del éxito, y les puedo asegurar —porque lo viví de cerca— que la SD Eibar es un ejemplo a seguir