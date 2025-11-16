Borja pone el foco en los problemas defensivos, habla de Nico Riestra y no ve dependencia de Dubasin: "Ha sido nuestra mejor primera parte..."

Borja Jiménez reconoció que se va “descontento por no ganar” tras el empate entre el Sporting de Gijón y la Sociedad Deportiva Eibar (1-1).

Las declaraciones:

Análisis del partido. “Estamos descontentos por no ganar. Ha sido nuestra mejor primera parte en volumen de ocasiones. Nos encontramos con un gol pronto y nos hizo daño. En la segunda parte nos costó más. Sostener ese ritmo en la segunda parte era difícil. No se puede ir siempre a toda velocidad. En la segunda estuvimos peor. Nos costó más encontrar a Nacho (Martín) y Álex (Corredera). Pero conseguimos empatar. No nos gusta el punto, porque queremos ganar. A trabajar y seguir. A hacer bueno el punto en Huesca.”

Bajón en la segunda mitad. “Al ritmo de la primera parte en lo físico es imposible, en ese cansancio la toma de decisiones fue peor. Nos hemos impacientado. El runrún que había en el campo, que es entendible, nos ha hecho tomar malas decisiones. Los partidos hay que madurarlos. Por ocasiones quizá mereciéramos más, con esa última de Duba. Hemos ganado partidos con menos ocasiones.”

Hay falta de gol. “No es algo que me preocupe la falta de gol. Duba está haciendo muchos goles. Hoy jugó en los últimos minutos como 9 al lado de Caicedo. Nos tiene que preocupar más que tenemos que reducir el número de goles que encajamos. Tenemos que trabajar, sobre todo en no encajar. Tenemos que mejorar en todos los aspectos.”

Dependencia de Otero. “En los tres días que no ha estado Juan hemos optado en dos días por Amadou y, junto con Jordy, es su recambio natural. No creo que tengamos un problema ahí. Amadou es un chico muy joven. No debemos cargarle más presión. Son sus primeros pasos en el fútbol profesional. Tiene que ir acumulando, cada día juega mejor. Jordy, después de tanta inactividad, ha estado bien.”

Nico Riestra. “Le he dicho que hiciera lo de los entrenamientos: que encare. Nos ha ayudado en fase de duelos. Sabía que no íbamos a ver su mejor versión, porque esto son procesos de quemar etapas. Todo esto le va a ayudar al futuro, cuando en unos años se instaure en la plantilla y coja peso, como lo hizo en su momento Gaspar. Necesita dar pasos, pero que sean firmes.”

Nico Riestra por delante de Cortés y Queipo. “Es una decisión técnica. Ha jugado Nico Riestra por decisión técnica. La primera parte hemos tenido desborde y fuimos incisivos con Gaspar, Duba, Gelabert… pero nos encontramos en desventaja en una acción por no defender bien una jugada. Somos un equipo que tenemos muchos jugadores en la última línea. Y esto tiene una consecuencia: en transiciones da problemas.”

Carencias. “Hemos defendido peor las transiciones. La semana pasada no estuvimos bien en fase defensiva. Son procesos. Está claro que hay que mejorarlos.”

Hay dependencia de Duba. “De tres cuartos de campo hacia delante, tenemos opciones. Gaspar ha estado muy bien. Ya sabéis cómo siente el Sporting y ha querido estar. Ya intentó y quiso estar la semana pasada. Gaspar ha hecho muy buen partido. No creo que tengamos dependencia.”

Nacho Martín titular por Justin Smith. “Es una decisión técnica. Nacho está entrenando bien. Hoy creíamos que podía ser un partido para situaciones de juego más estático. Si no ha sido el mejor Nacho, ha sido uno de los dos mejores. La competencia es normal. Puede ser que un día jueguen los dos. O Bernal. O Manu Rodríguez.”

Homenaje a la Cocina Económica. “Habla muy bien de lo que es el Sporting y cómo se involucra en estos proyectos. Poder dar visibilidad a algo que mucha gente no es consciente y que todos vayamos a entender que aún en el siglo XXI pasa hambre. Me ha parecido un gesto muy bonito para dar visibilidad a los problemas reales. No debería quedar nadie en el mundo que no tuviera nada que llevarse a la boca.”

Dinámica de resultados. “Empezamos ganando los primeros tres partidos y las expectativas se multiplicaron. Es normal. Cuando ganas, te vienes un poco arriba. No en lo personal, hablo en general. Pero en esta categoría es muy difícil ganar. Esa es la realidad. No creo que pase nada. Hay que ser constante. Vamos a ir poco a poco. Hemos llegado a un proyecto iniciado y que estaba en un muy mal momento. El año pasado aquí se sufrió mucho. Tenemos que dar pasos firmes para estar en disposición de conseguir el objetivo.”

Mensaje a la afición. “El fútbol es para disfrutar. No solo los 90 minutos de partido. En Gijón se vive y se siente el fútbol y, en cuanto a esfuerzo, este equipo no es dudoso. Un día podemos estar más acertados y otros menos. Pero el equipo se vacía.”

Molestias de Perrin. “Creemos que fue una sensación de los primeros minutos. Él se encontraba bien y por eso siguió jugando. Si no, habría participado Curbelo. Lleva unas semanas entrenando muy bien. Está peleando por entrar desde hace semanas en el once.”