El vestuario del Sporting de Gijón, tras el empate ante el Eibar: "Es una lástima..."

Jonathan Dubasin, protagonista en el empate del Sporting de Gijón ante el Eibar (1-1) en El Molinón, donde firmó el único tanto rojiblanco desde el punto de penalti, dio valor al punto cosechado por el equipo gijonés. El delantero valoró positivamente el punto logrado tras el encuentro, poniendo el foco en la reacción del equipo tras la derrota en Mendizorroza. "Después de una derrota, es importante volver a sumar. Hemos tenido oportunidades para llevarnos el partido; tenemos que hacer bueno el punto en Huesca”, afirmó Dubasin, que volvió a reflejar su creciente peso ofensivo en el equipo. El atacante, que forzó el penalti, metió su séptimo tanto en competición. Dubasin está a un solo gol de igualar los tantos que marcó en toda la temporada pasada (8).

«Es un punto importante. Hay que coger confianza. El equipo tiene confianza en lo que hace. Mentalmente estamos fuertes», repitió el delantero. «Es una lástima no poder sumar de tres, pero si competimos así estaremos más cerca de ganar. Todos estamos empujando».El atacante también quiso destacar la actitud colectiva como clave para avanzar: «Lo que nos tiene que diferenciar es que todo el mundo esté enchufado», señaló.

Este lunes, entrenamiento

Por otro lado, el equipo rojiblanco regresa este lunes a los entrenamientos en la Escuela de Fútbol de Mareo. La plantilla rojiblanca se ejercitará a partir de las 10: 45 horas de la mañana en Mareo. El entrenamiento será a puertas abiertas para el público. El equipo rojiblanco comenzará de esta manera a preparar el encuentro que afronta este domingo, 23 de noviembre, en el estadio de El Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca.