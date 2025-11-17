La mejor noticia en Mareo: Otero vuelve a los entrenamientos y no está descartado en Huesca

Juan Otero, delantero del Sporting de Gijón, dio este lunes un paso importante en su recuperación al participar con el resto de la plantilla en el entrenamiento matinal celebrado en las instalaciones de la Escuela de Fútbol de Mareo. El delantero, que es una pieza clave para el proyecto deportivo, no está al cien por cien descartado para el duelo que el grupo de Borja Jiménez afronta este domingo en el estadio de El Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca (16: 15 horas), equipo que está atravesando una gran crisis de resultados y que viene de caer derrotado en La Romareda ante el Zaragoza (1-0).

Los servicios médicos, el entrenador y el propio jugador tomaran una decisión a lo largo de la semana. En el club se asume que es un jugador muy importante, estratégico, por su influencia en el juego, clave en la presión, y diferencia en el ataque. Pero no se va a forzar una situación que pueda provocar una recaída que supondría un revés ya mucho más importante.

Otero ha mejorado mucho de su lesión en el bíceps y comienza a entrenar sin dolor. Si no se encuentra en condiciones de competir, el club confía en que el atacante colombiano esté ya listo para tener minutos con vistas al siguiente duelo en El Molinón: el domingo, 28 de noviembre, ante el Andorra.

La importancia del atacante es tal que en los tres partidos que ha causado baja, el equipo rojiblanco no ha podido vencer ninguno, con apenas dos puntos de nueve, un saldo notablemente inferior al que promedia cuando el colombiano está a disposición. Además, el Sporting ha marcado solo 2 goles en los 3 encuentros que ha causado baja el cafetero. Por otro lado, Kevin Vázquez continuará siendo baja. Y Pablo García tiene pocas opciones de regresar a la competición esta misma semana. El defensa zurdo no está al 100% descartado, pero las molestias en el pubis exigen reposo. En principio, el plan pasa porque descanse una semana más.