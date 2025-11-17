El Sporting de Gijón pierde 3.2 millones de euros
El club rojiblanco reduce su deuda en 670.000 euros y aumenta notablemente la cifra de negocio, que supera los 22 millones de euros
El Sporting de Gijón presentará el próximo 15 de diciembre ante sus accionistas unas pérdidas de 3.2 millones de euros, cuentas que corresponden al último ejercicio, el de la campaña 2024-2025. El club rojiblanco presenat un menor défictit que al cierre del anterior ejercicio, 2023-2024, en el que perdió 3.9 millones de euros.
En total, el club rojiblanco ha logrado reducir su deuda en 670.000 euros. Eso en gran parte se debe al notable aumento en la cifra de negocio, que supera los 22 millones de euros y que ha conseguido compensar el hecho de no generar plusvalías a través de la venta de activos -3.8 millones de euros en ingresos en este concepto-.
