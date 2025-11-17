Los objetivos del Sporting en enero: no ve prioritario fichar a otro centrocampista... y pretende incorporar a un central

Un central —preferiblemente para el perfil izquierdo—, un delantero centro y, si las circunstancias lo permiten, un extremo con desborde. Esas son las prioridades del Sporting de Gijón para el mercado de invierno. En cambio, no se considera urgente reforzar el mediocentro. Pese a la lesión de larga duración de Loum, Borja Jiménez está satisfecho con las alternativas que tiene en la medular y confía en que el regreso de Jesús Bernal y la promoción de Manu Rodríguez cubrirán bien esa posición.

El objetivo es reforzar aquellas demarcaciones donde se considera que el equipo puede mejorar. Incorporar un defensa que compita con los centrales actuales y un ‘9’ de área que libere a Juan Otero son las principales necesidades identificadas por la dirección deportiva, que ya trabaja en este mercado invernal. "Tenemos que trabajar para encajar menos goles", aseguró el propio Boeja Jiménez el domingo en la sala de prensa de El Molinón tras el empate ante el Eibar (1-1). El entrenador, que está muy satisfecho con Curbelo, también entiende que se puede dar un salto competitivo si se ficha a un zaguero que pueda adaptarse al perfil zurdo. Aun así, nada está cerrado al 100%. Todo depende del análisis que se haga en las próximas semanas y del espacio disponible tras posibles salidas.

La dirección deportiva es consciente de que para acometer determinadas incorporaciones será necesario aligerar masa salarial. Jugadores como Kembo o Caicedo tienen poco protagonismo actualmente. También preocupa en el Glasgow Rangers la escasa participación de Oscar Cortés, cuya situación será revisada junto a todas las partes implicadas. Queipo, igualmente, está teniendo pocos minutos.

En paralelo, la dirección deportiva ha elaborado un borrador con las necesidades detectadas de cara a enero, con la intención de dar un salto competitivo que mantenga viva la lucha por los puestos de play-off. Bajo la dirección de Orlegi Sports y con Salomón Behar al frente, ya se están recopilando informes sobre posibles refuerzos. De momento, las gestiones están aún en una fase inicial.