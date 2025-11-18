Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los detalles que dejan las cuentas del Sporting: 248.000 por indemnizaciones, la venta de Pier a Atlas y la cifra del traspaso de Varane

El traspaso del zaguero gallego supone un "beneficio", aunque tendrá impacto en el ejercicio 2025-2026

Alejandro Irarragorri, en El Molinón. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Las cuentas del Sporting de Gijón del ejercicio 2024-2025, que se darán a conocer ante los accionistas en la Junta General del próximo 15 de diciembre, ofrecen varios detalles interesantes. La salida de Róber Pier del club rojiblanco al Atlas de Guadalajara, entidad que también forma parte del tejido de Orlegi Sports, supuso “un beneficio” para el Sporting, tal y como acredita el auditor de las cuentas en la nota “Hechos posteriores al cierre”. Las cuentas, en cualquier caso, no aportan más detalles ni especifican las cifras de un traspaso que afectará positivamente a las cuentas del Sporting de Gijón de cara al actual ejercicio, el 2025-2026, ya que el zaguero gallego no pudo ser inscrito con el Atlas mexicano hasta después del 30 de junio.

Es, además, el tercer traspaso entre clubes del grupo Orlegi que reporta un beneficio al Sporting, tras las ventas de Fran Villalba (Santos Laguna) y Djuka (Atlas), que, según había detallado antes el club rojiblanco en sus cuentas, se cifraron en 3 millones de euros.

Las cuentas también precisan las cifras de la venta de Jonathan Varane al QPR: el traspaso supuso un importante pellizco para el club rojiblanco, en concreto, 1,2 millones de euros. Además, el Sporting se reserva un porcentaje de una futura venta.

Hay otro detalle relevante que destacan las cuentas del club gijonés: resultan llamativos los 248.000 euros en indemnizaciones. Cabe recordar que el club rojiblanco cesó a Rubén Albés y tuvo que indemnizar al entrenador gallego. Asimismo, también destituyó a Óscar Garro, quien era director de la cantera del Sporting, junto a otros profesionales de la estructura. El grueso de esa cuantía corresponde al finiquito de Albés.

TEMAS

