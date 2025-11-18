El Sporting despide al director del Área de Negocios: cae Fabio Ruaro
El despido se produce tras un récord de ingresos en esta parcela: 29,4 millones.
El Sporting de Gijón ha decidido prescindir de Fábio Ruaro, director del Área de Negocios, tal y como avanzó la Cadena COPE y ha podido confirmar LA NUEVA ESPAÑA. El ejecutivo brasileño se despidió el lunes de los trabajadores del club rojiblanco. El Área de Negocio alcanzó en el último ejercicio su récord de generación de ingresos: 29,4 millones, según se dio a conocer ayer en las cuentas del club rojiblanco. En cualquier caso, la entidad considera que es necesario dar un impulso al frente de esta parcela, clave en la generación de recursos.
Orlegi Sports ya explora opciones para contratar a un nuevo profesional que lidere el Área de Negocios.
