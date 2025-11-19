La clasificación para el Mundial de dos ex del Sporting... uno con pasado en el Oviedo: "Cuando jugamos juntos somos la hostia"

Panamá esta de fiesta. La selección nacional selló el pase al Mundial de 2026 al derrotar por 3-0 a El Salvador en un partido llevado a cabo en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña. Es la segunda vez en su historia que consiguen una clasificación para una cita mundialista. Entre los héroes que han sido capaces de conseguirlo están dos ex del Sporting, uno de ellos, con pasado en el Oviedo. El autor del tercer y definitivo gol fue José Luis "Puma" Rodríguez, extremo que militó en las filas rojiblancas en la temporada 2021-22. El cerebro de todo, el seleccionador, es Thomas Christiansen, quien fuera delantero del Sporting y del Oviedo. La victoria para clasificarse necesitaba de una "ayuda" añadida, la victoria de una Guatemala sin opciones, ante Surinam, líder. Se dio.

El equipo canalero se adelantó en el marcador con gol tempranero de César Blackman al minuto 17 mediante un potente remate en el área chica, mientras que el segundo llegó por intermedio de Eric Davis, que amplió la ventaja de penal.José Luis Rodríguez terminó de apuntalar el triunfo panameño con un zapatazo de izquierda en el minuto 85, a lo que siguió una explosión de alegría y a la vez de tranquilidad para la roja centroamericana.

Puma Rodríguez, en primer término. / Efe

La primera ocasión clara llegó a los 11 minutos, cuando Ismael Díaz recibió un balón en el área, pero su remate se marchó por encima del larguero. Apenas un minuto después, el guardameta salvadoreño, Mario González, desvió de forma impecable un cabezazo del propio Díaz, evitando la apertura del marcador y silenciando el grito de gol en las gradas. La presión panameña tuvo recompensa en el minuto 17, cuando un balón suelto dentro del área cayó a los pies de César Blackman, quien conectó de primera para firmar el 1-0.

Panamá volvió a rozar el segundo tanto en el 32, tras un desborde de Aníbal Godoy que terminó en un centro preciso para la tijera de Cecilio Waterman, cuyo disparo salió por encima del arco. El Salvador generó su jugada más peligrosa en el 41, luego de una pérdida de Andrés Andrade que dejó a Styven Vásquez perfilado para el remate, aunque su disparo se abrió y pasó cerca del poste. En el 45+2, Waterman provocó una falta en el área que derivó en penal. Dos minutos más tarde, Eric Davis convirtió desde los once metros para ampliar la ventaja a 2-0.

En la segunda parte, los panameños conociendo la derrota por goleada de Surinam frente a Guatemala, se dedicaron a mantener el resultado. Aun así, en el minuto 54, César Blackman tuvo un clara, pero su remate no llevaba rumbo al arco. En el 64, Styven Vasquez de cabeza inquietó a la zaga de Panamá, pero sin éxito.

Waterman, al 70, tuvo otra para ampliar el marcador, a pase de Díaz, pero su disparo se fue afuera. José Luis Rodríguez, en el minuto 83, en un tiro libre se estrelló en el palo, se salva nuevamente El Salvador. Panamá selló su clasificación mundial al minuto 85, José Luis Rodríguez de pierna izquierda la puso en el fondo de las redes para el 3-0.

Christiansen: "Somos la hostia" El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, celebró este martes la clasificación al Mundial de 2026 y resaltó el crecimiento del equipo nacional en los últimos cinco años, pero al mismo tiempo cuestionó la falta de confianza que percibe hacia la Roja centroamericana. "Hemos crecido en estos cinco años, hemos logrado retos importantes con la Copa Oro, con la Nations League, con la Copa América y se han dado situaciones en prácticamente todos los torneos que hemos tenido bajas explicativas", precisó Christiansen en conferencia de prensa, visiblemente emocionado tras asegurar la clasificación. El técnico, sin embargo, reprochó "la falta de confianza en el grupo", tras un arranque irregular en las eliminatorias. "Los jugadores tienen la calidad y mostraron el porqué son Panamá y el porqué han conseguido lo que han conseguido", expresó. "Cuando jugamos juntos somos la hostia de difíciles de ganar", sentenció.