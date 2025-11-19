Confirmado: la última perla de Mareo sufre una rotura de isquio y este será su tiempo de baja en el Sporting

Nico Riestra, extremo del Sporting de Gijón de 18 años y la última perla surgida de Mareo, estará de baja más de un mes. Las pruebas médicas a las que se ha sometido el futbolista confirman que sufre una rotura en el isquio, lesión producida en una acción del encuentro del pasado domingo en El Molinón frente al Eibar, día en el que el atacante debutó con el primer equipo en Liga.

Riestra arrastraba unos problemas musculares que no le han permitido iniciar la semana con normalidad. El juvenil del Sporting, que el pasado domingo debutó en Liga durante el partido ante el Eibar en El Molinón, estaba pendiente de someterse a unas pruebas para confirmar o descartar la lesión. Aunque se confiaba en que únicamente fuera una sobrecarga muscular, finalmente se ha confirmado que se trata de una rotura en el isquio.

Los problemas de Nico limitan las alternativas de Borja Jiménez, que no ha dudado en dar minutos y protagonismo al gijonés para elevar la competencia en los extremos. Ya tuvo minutos en Copa del Rey, durante la eliminatoria ante el Caudal, y sus buenas maneras le han permitido ganarse un sitio también en competición liguera. Las molestias de Nico se originaron durante el último partido en casa, ante el Eibar. Tendrá que parar así para recuperarse bien de sus dolencias.

La afición del Sporting tendrá que esperar así unas semanas antes de volver a ver en acción a la que es la última gran perla de la Escuela de Fútbol de Mareo.