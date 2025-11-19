Duba, el jugador más determinante de Segunda: la estadística que sitúa al atacante del Sporting como el "número 1"

No hay un solo jugador en Segunda División más importante para su equipo que Jonathan Dubasin (La Seu d’Urgell, 25 años). Los siete goles en Liga de Dubasin, que cumplió el pasado domingo en el partido en El Molinón ante la Sociedad Deportiva Eibar cincuenta partidos como rojiblanco, han dado al Sporting un total de siete puntos. Es decir, el 35% de los que lleva actualmente el conjunto gijonés, que es noveno con veinte puntos. La influencia de "El pingüino" con sus goles en el rendimiento del Sporting es más importante que la de otros jugadores de renombre en la categoría.

Antonio Puertas le ha dado con sus cinco goles un total de seis puntos al Albacete Balompié. Por detrás, hay una larga lista de jugadores que han tenido también una gran influencia en sus equipos con sus goles contribuyendo de forma directa con cinco puntos a sus equipos: Andrés Martín y Jeremy (Racing), Agus Medina (Albacete Balompié) y Arribas (Almería). Incluso el mismo Juan Otero, que con solo tres goles ha contribuido a que el Sporting sume cinco puntos.

Ninguno, en cualquier caso, tiene la ascendencia que tiene Dubasin en el equipo gijonés. El atacante, que terminó actuando por detrás de Caicedo contra el Eibar, casi como un segundo punta y provocando además el penalti de Jair que supuso el gol del empate, atraviesa su momento más álgido como goleador. El dato es muy potente: si se incluye el gol en Mieres en la eliminatoria de Copa del Rey, Duba suma siete goles en los últimos 8 encuentros de competición. Se ha convertido en el auténtico líder del ataque rojiblanco. Hay más datos que ponen en valor la relevancia del potente atacante, por el que el Sporting pagó el pasado verano un total 1,5 millones de euros, una operación que apunta a ser un acierto (su valor de mercado está ya por los 2,5 millones de euros): el atacante suma 20 disparos y ha dado, además dos asistencias.

En los cincuenta encuentros que atesora con el Sporting, Dubasin ha logrado 15 goles y 11 asistencias. Es decir, ha contribuido de forma directa en 26 goles. n