Gelabert da las claves sobre el momento del Sporting: "A Otero se le critica por el gol, pero..."

Es uno de los hombres importantes del Sporting. César Gelabert tomó la palabra este miércoles para analizar la dinámica del equipo en una semana en la que tocará rendir visita a la Sociedad Deportiva Huesca (El Alcoraz, 16.15 horas). El palentino asume la necesidad de encontrar la "estabilidad" en el juego y los resultados y hace un llamiento a "la calma y la confianza".

Dinámica. "Ahora levamos un par de semanas sin ganar. Estamos trabajando igual que siempre. Llevamos una dinámica ascendente y necesitamos encontrar la estabilidad".

Banda o mediapunta. "Siempre he dicho que jugaré donde decida el entrenador. Puedo estar un poco más incómodo (posición ante el Mirandés, en banda), pero lo puedo hacer bien".

Regularidad. "Tenemos que seguir en el día a día. Hay que seguir trabajando aspectos defensivos y ofensivos desde el orden. Creo que encontraremos así esa estabilidad y daremos con la tecla".

El origen. "Venimos del año pasado que no fue un gran año. Sufrimos y pasa factura. Estamos trabajando bien y confiamos. Hay que encontrar la estabilidad dentro de la calma. Es cuestión de tener calma y seguir confiando".

A mejorar. "El tema defensivo. Llegan (poco) y nos hacen goles. Poco a poco se está mejorando. No es algo que se vaya a ver de un día para otro. Hay que darle tiempo. Mejoraremos".

Punto fuerte. "Las transiciones, el tener el balón y buscar los espacios. Tenemos jugadores rápidos".

Otero. "Todos sabemos el jugador que es. Se le critica por el gol, pero nadie ve el trabajo que hace por detrás. Es incomprendido muchas veces. Sabe guardar el balón y correr al espacio. Claro que se le echa de menos".

Con Borja, más balón. "Nos está dando técnicas para saber controlar mejor el balón. El día del Eibar fue una demostración. Aunque no ganáramos, hubo tramos de jugar bastante bien. El rival, tácticamente se defiende bastante bien, no es fácil. Nos ha dado confianza para tener el balón y llevarlo de un lado para otro. Poco a poco vamos conseguirlo para tener ocasiones. Se irá viendo".

Concentración. "Estar concentrados es importante. Desde el minuto uno al cien, cualquier rival te puede hacer daño. Hay que conseguir ser más estables".

Físicamente. "Es de los mejores años en los que me encuentro. He conseguido hacer pretemporada, que no pude en años anteriores. Me encuentro bien y estoy siempre disponible".