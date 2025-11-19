Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nico Riestra, pendiente de pruebas en el Sporting por unas molestias

El juvenil arrastra una sobrecarga muscular que le ha impedido iniciar la semana con normalidad

Nico Riestra, en Mareo.

Nico Riestra, en Mareo. / Rsg

Andrés Menéndez

Andrés Menéndez

Nico Riestra arrastra unos problemas musculares en el isquio que no le han permitido iniciar la semana con normalidad. El juvenil del Sporting, que el pasado domingo debutó en Liga durante el partido ante el Eibar en El Molinón, está pendiente de someterse a unas pruebas para descartar que haya una lesión. En principio, existe confianza en que todo pueda quedarse en una sobrecarga. En todo caso, se opta por la cautela, a la espera de lo que arrojen los resultados.

Los problemas de Nico limitan las alternativas de Borja Jiménez, que no ha dudado en dar minutos y protagonismo al gijonés para elevar la competencia en los extremos. Ya tuvo minutos en Copa, durante la eliminatoria ante el Caudal, y sus buenas maneras le han permitido ganarse un sitio también en competición liguera. Las molestias de Nico se originaron durante el último partido en casa, ante el Eibar.

TEMAS

