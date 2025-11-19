Nico Riestra, pendiente de pruebas en el Sporting por unas molestias
El juvenil arrastra una sobrecarga muscular que le ha impedido iniciar la semana con normalidad
Nico Riestra arrastra unos problemas musculares en el isquio que no le han permitido iniciar la semana con normalidad. El juvenil del Sporting, que el pasado domingo debutó en Liga durante el partido ante el Eibar en El Molinón, está pendiente de someterse a unas pruebas para descartar que haya una lesión. En principio, existe confianza en que todo pueda quedarse en una sobrecarga. En todo caso, se opta por la cautela, a la espera de lo que arrojen los resultados.
Los problemas de Nico limitan las alternativas de Borja Jiménez, que no ha dudado en dar minutos y protagonismo al gijonés para elevar la competencia en los extremos. Ya tuvo minutos en Copa, durante la eliminatoria ante el Caudal, y sus buenas maneras le han permitido ganarse un sitio también en competición liguera. Las molestias de Nico se originaron durante el último partido en casa, ante el Eibar.
