El Sporting ejecuta la renovación de Amadou: estos son los años de la ampliación de su contrato

El Sporting de Gijón ha activado en los últimos días la cláusula de renovación automática del contrato de Amadou Coundoul. El delantero, de 23 años, amplía así su compromiso con la entidad rojiblanca por tres temporadas más, hasta 2029.

El acuerdo firmado el pasado verano ya contemplaba esta posibilidad. Aunque la ampliación oficial era de un año, el contrato estaba diseñado bajo la fórmula 1+3, que otorgaba al club la opción unilateral de prolongarlo durante tres campañas adicionales. Esa opción es la que el Sporting ha decidido ejecutar ahora.

La activación de su renovación se cerró, concretamente, hace dos semanas. En Mareo mantienen plena confianza en el crecimiento del futbolista, que ha participado en nueve encuentros (8 de Liga y 1 de Copa) en su primera temporada en Segunda División. Coundoul llegó al primer equipo tras su destacada trayectoria en Tercera RFEF, donde fue máximo goleador tanto con el Sporting Atlético como con el Llanera, logrando los mejores registros de la categoría. La dirección deportiva considera que reúne condiciones para convertirse en un delantero de referencia a medio plazo.

La lesión de Otero y la falta de continuidad de Caicedo han acelerado su presencia en el primer equipo, donde Amadou se ha asentado como titular en el tramo final de la primera vuelta. Aunque parte del entorno mantiene reservas, en Mareo creen que el jugador tiene un amplio margen de progresión y que, con minutos en la categoría, acabará mostrando su mejor versión.

Coundoul ha tomado parte en ocho de las catorce jornadas disputadas hasta ahora, con tres titularidades y una evolución constante en su rendimiento. Aún no ha visto puerta, pero tanto Asier Garitano como Borja Jiménez, los dos técnicos que ha tenido esta temporada, han insistido en que su presencia responde a una apuesta firme de futuro.

El delantero aterrizó en el Sporting la pasada campaña tras anotar 30 goles en 34 partidos con el Llanera, en Tercera División. Ya en el Sporting Atlético firmó 17 tantos, también en la categoría, lo que llevó a la comisión deportiva a abrirle hueco en la primera plantilla. Su papel en la pretemporada terminó de respaldar esta decisión, compitiendo por un puesto con Juan Otero y Jordy Caicedo.

Titular ante el Eibar, la visita de este domingo al Huesca podría introducir cambios en el once. La recuperación de Juan Otero, que podría reaparecer en El Alcoraz, incrementa la competencia en el frente de ataque. Está por ver si el colombiano, habitual en el once antes de su lesión muscular, está en condiciones de regresar de inicio o si Amadou repite titularidad tras su ampliación contractual.