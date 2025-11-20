El Sporting pone el foco en la delantera: el "plan Amadou" y un nuevo nombre para el ataque en enero

Atar a Amadou y acelerar las prioridades para el mercado invernal. El Sporting de Gijón tiene claro uno de sus focos para dar un paso más en la segunda vuelta: la delantera. En los últimos días, el club ha activado la cláusula de renovación automática del contrato de Amadou Coundoul, en un movimiento avanzado por LA NUEVA ESPAÑA, que amplía su vínculo con la entidad rojiblanca por tres temporadas más, hasta 2029. Al mismo tiempo, dentro del estudio de refuerzos para el mercado de fichajes de invierno –con la idea de incorporar un delantero, un central y, si es posible, un jugador de banda–, se ha realizado una consulta por el delantero de la Real Sociedad Jon Karrikaburu.

El acuerdo firmado el pasado verano ya contemplaba la posibilidad de que Amadou siguiera tres campañas más. Aunque la ampliación oficial era de un año, el contrato estaba diseñado bajo la fórmula 1+3, que otorgaba al club la opción unilateral de prolongarlo durante tres temporadas adicionales. Esa opción es la que el Sporting ha decidido ejecutar ahora.

La activación de su renovación se cerró hace dos semanas. En Mareo mantienen plena confianza en el crecimiento del futbolista, que ha participado en nueve encuentros (ocho de Liga y uno de Copa) en su primera temporada en Segunda División. Coundoul llegó al primer equipo tras su destacada trayectoria en Tercera RFEF, donde fue máximo goleador tanto con el Sporting Atlético como con el Llanera, firmando los mejores registros de la categoría. La dirección deportiva considera que reúne condiciones para convertirse, a medio plazo, en un delantero de referencia.

La lesión de Juan Otero y la falta de continuidad de Jordy Caicedo han acelerado su presencia en el primer equipo, donde Amadou se ha asentado como titular en el tramo final de la primera vuelta. Aunque parte del entorno mantiene reservas, en Mareo sostienen que el jugador tiene un amplio margen de progresión y que, con minutos en la categoría, acabará mostrando su mejor versión. La continuidad de Amadou viene a complementar el deseo de sumar alguna cara nueva en ataque. El Sporting trabaja en la llegada de un delantero en enero que pueda responder a las necesidades del equipo y de Borja Jiménez. Uno de los perfiles que gustan es el de Jon Karrikaburu, sin protagonismo en la Real Sociedad tras su cesión, la pasada campaña, al Racing de Santander. Esta temporada solo ha disputado, de momento, 70 minutos, repartidos en cuatro partidos. La anterior, en El Sardinero, firmó ocho goles en 41 encuentros, de los que 18 los afrontó como titular.

El nombre de Karrikaburu ya estuvo en la agenda del Sporting en temporadas anteriores, sin llegar a prosperar. Especialmente en el mercado invernal 2023-24, cuando el delantero dio prioridad a recalar en el Andorra. El club rojiblanco también valora la llegada de un central, preferiblemente zurdo. No se descarta, además, la incorporación de un jugador de banda para los extremos. En este apartado, la lesión de Nico Riestra, que tiene para algo más de seis semanas, ha reducido aún más las opciones de Borja Jiménez en un puesto en el que la llegada de Óscar Cortés no ha terminado de convencer. Tampoco Dani Queipo ha conseguido hacerse con un sitio, pasando a tener una participación casi testimonial en las últimas semanas.

Los movimientos de entrada en el Sporting dependerán, en buena medida, de las salidas que puedan producirse en el mercado invernal. También de si convencen las alternativas que se presenten en una ventana en la que el club rojiblanco ha tenido dificultades recientes para sacar rendimiento a sus incorporaciones. De momento, se refuerza la apuesta por Amadou, que ha tomado parte en ocho de las catorce jornadas disputadas hasta ahora, con tres titularidades y una evolución constante en su rendimiento. Aún no se ha estrenado como goleador en Segunda, pero tanto Asier Garitano como Borja Jiménez, los dos técnicos que ha tenido esta temporada, han insistido en que su presencia responde a una apuesta firme de futuro.

El delantero aterrizó en el Sporting la pasada campaña tras anotar 30 goles en 34 partidos con el Llanera, en Tercera División. Ya en el Sporting Atlético firmó 17 tantos, también en la categoría, lo que llevó a la comisión deportiva a abrirle hueco en la primera plantilla. Su papel en la pretemporada terminó de respaldar la decisión, entrando de lleno en la competencia con Juan Otero y un Jordy Caicedo sin gol ni confianza.