Borja Jiménez habla sobre la vuelta de Otero en el Sporting: "Ha entrenado con normalidad"

No es una mala racha como tal lo que atraviesa el Sporting, pero sí que está claro que se necesita una victoria para llegar lo mejor posible al parón de Navidad. Por medio todavía quedan varios compromisos ligueros y entre ellos la visita a El Alcoraz, feudo del Huesca que llega en horas bajas, pero uno de los campos más complicados de la categoría como aseguró Borja Jiménez, técnico del Sporting, en las declaraciones previas al encuentro del domingo a las 16.15 horas.

Falta de gol. Es algo que tenía en cuenta pero de la misma forma que antes cuando hacíamos gol no va variando nuestra forma de entrenar en función de cómo hagamos los goles o cómo se encuentra el equipo. Crecemos sobre algo global, donde creemos que hay margen de mejora. Si interpretamos que en el juego de elaboración o en cerca de portería hay que trabajar, lo hacemos, independientemente de cuáles sean los resultados el fin de semana o cómo hagamos los goles, la forma de trabajar es siempre la misma. A nivel metodológico no varía en función de una época del año o de cómo se produzcan o no los goles.

Nico Riestra. Está bien, se lesionó el otro día y como le dije a él, ahora está en época de estudiar, tiene los exámenes de final de año, que estudie y que se recupera a la vez. No hay ningún problema, está contento por todo lo que le está sucediendo.

Mala racha. Creo que lo irreal fueron las tres primeras victorias, sobre todo por los rivales y porque ganar de forma consecutiva tres veces en esta categoría es casi utópico. Creo que estamos haciendo cosas muy normales en la categoría. No se nos tiene que olvidar que cuando llegamos aquí estábamos con números de descenso y hemos conseguido estabilizarlo. Nuestro objetivo ya sabéis cuál es. El primero son los 50 puntos. Todo lo que queramos mirar para arriba va a ser acelerar las pulsaciones y equivocarnos. Hay que ir poquito a poco, ver dónde nos podemos ir posicionando. Y como dije desde el día de mi llegada, hay que llegar a los diez últimos partidos con vida y tener muy claro que habrá un momento en estos dos años que estemos en disposición de hacerlo. Si queremos conseguirlo en noviembre, llevando aquí treinta y tantos días, creo que nos estamos equivocando.

Pablo García. Con las pubalgias no hay plazos de recuperación. Es más la sensación que vaya teniendo el futbolista. Primero limitar el dolor o eliminarlo por completo y luego es ir viendo la tolerancia que tenga. Estas lesiones pueden ser cuestión de dos semanas o de tres meses. Es un poco la evolución y el grado de la lesión. Ha estado haciendo esfuerzos por ayudar al grupo desde nuestra llegada, e intuyo que antes igual, con esa pequeña molestia, pero ahora ya llegó un momento que le impedía hacer muchas cosas y hemos creído que lo más conveniente era no forzar mucho más para que pudiera recuperarse antes.

El papel de los entrenadores. Es el eslabón más débil y viene de una manera de entender los clubes el fútbol con la que puedo estar o no de acuerdo. En este caso no lo estoy. Siempre se habla de procesos y aquí lanzo una lanza a favor de todos mis compañeros. Nos hablan de procesos, de proyectos y al final es que ganes o no ganes. Habrá que darle una vuelta. En Segunda División esto está muy arraigado, en Pimera cuesta muchísimo más. Es jodido, para nosotros no es sencillo saber que nuestro trabajo solo se valora en muchos clubes por ganar o perder. También es cierto que acabo de llegar, hemos iniciado muy bien y tengo una sensación completamente distinta de lo que es Gijón y de lo que es el Sporting.

Huesca. Nos enfrentamos a Bolo, que conoce perfectamente la categoría. Ha hecho buenos años tanto en Ponferrada como en Burgos y es un entrenador que tiene muy claro cómo poder conseguir éxito. Ya vimos cosas diferentes el día de Zaragoza y seguiremos viendo la tendencia que tienen sus equipos. Le conocemos perfectamente porque nos hemos enfrentado varias veces ya él. Y en Huesca tengo jugadores a los que he entrenado. Desde Sielva, desde Portillo, desde Dani Jiménez... conozco muy bien a todos y guardo una gran relación con ellos.

Plan de partido. Queremos ser un Sporting como fuimos el otro día los primeros 45 minutos contra el Eibar, independientemente de que encajáramos ese gol, pero que con la pelota sea muy proactivo, que tenga esa capacidad de defender en campo contrario. Insistimos mucho en esto y es hacia donde enfocamos todas nuestras tareas. Hay días que estamos más acertados, hay días que menos, como el de Miranda. Pero la idea va a ser siempre la misma. Ser competitivos en casa, fuera de casa. Ante cualquier rival, poderle mirar a los ojos, luego el partido nos llevará a ganar, perder o empatar.

Regreso de Otero. Ha entrenado con normalidad durante la semana, pero nos queda el entreno de mañana y decidir con él y con los médicos, de ver cuáles son sus sensaciones, pero está cerca de volver. Si no es mañana, pues probablemente la semana que viene. El resto están todos con readaptación y no están en proceso de volver con el grupo.

Mensaje a la plantilla. Llegamos en una situación muy complicada y había que salir de ese bucle. Estos resultados nos han permitido, más o menos, estar en una zona estable de la clasificación. Tenemos que intentar ganar todos los días, pero no nos puede frustrar perder o empatar. Somos muy ambiciosos, yo quiero ganar siempre, en todo lo que hago, no solo al fútbol. En mi día a día quiero ganar a cualquier cosa. A las cartas, el pádel, si monto en bici quiero ganar al que lleva al lado, salgo a correr y quiero batir mi récord del día anterior corriendo por San Lorenzo. Soy así, tengo ese gen competitivo sabiendo que si un día no lo consigo, no es porque no haya querido, si no porque no he podido.

Objetivos. En esta categoría, marcarse objetivos en enero es un error. Mi experiencia es que siendo humildes y muy consecuentes con el objetivo, por cómo viene el club, después de un año complejo, ir pasito a pasito para tener esa estabilidad y si conseguimos los 50 puntos en abril mejor que en mayo para poder tener esa tranquilidad en los últimos meses significa que has hecho las cosas bien y que vas a poder aspirar algo más.