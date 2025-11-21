Nueva newsletter de ocio
El Sanedrín de Mareo pide "a los Reyes Magos un delantero" para el Sporting
Los miembros del popular Sanedrín de Mareo, grupo integrado por un buen número de veteranos sportinguistas, se reunió ayer dentro de su habitual encuentro ante las fiestas navideñas. Fue en una comida celebrada en el restaurante El Restallu, del que salieron con un deseo: "Pedimos a los Reyes Magos un delantero para el Sporting".
