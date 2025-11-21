Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Sanedrín de Mareo pide "a los Reyes Magos un delantero" para el Sporting

Un momento del encuentro entre los miembros del Sanedrín de Mareo. | A. C.

Un momento del encuentro entre los miembros del Sanedrín de Mareo. | A. C.

Los miembros del popular Sanedrín de Mareo, grupo integrado por un buen número de veteranos sportinguistas, se reunió ayer dentro de su habitual encuentro ante las fiestas navideñas. Fue en una comida celebrada en el restaurante El Restallu, del que salieron con un deseo: "Pedimos a los Reyes Magos un delantero para el Sporting".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Conmoción en Oviedo: fallece el hombre de 36 años herido tras golpearle una rama en el cuello
  2. Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
  3. El mercadillo navideño 'más bonito de Asturias' donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música
  4. Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett
  5. Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
  6. El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
  7. La ola de frío llega a Asturias: el temporal activa la alerta amarilla y mañana podría nevar a 400 metros
  8. Así es el ambicioso proyecto para rehabilitar un edificio emblemático de Oviedo: 30 viviendas, un centro polivalente y espacios para talleres

La EMA invertirá 10 millones en redes para Nuevo Gijón y el hospital Quirón

La EMA invertirá 10 millones en redes para Nuevo Gijón y el hospital Quirón

Despliegue de horas extra... pero las listas de espera crecen en la sanidad asturiana: análisis de la situación

Despliegue de horas extra... pero las listas de espera crecen en la sanidad asturiana: análisis de la situación

Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento

Así podrás caminar por Avilés como si estuvieses en la Edad Media: este es el proyecto que va a desarrollar el Ayuntamiento

La alerta de la presidenta del Consejo Social: la universidad pública necesita más "agilidad" en Asturias

La alerta de la presidenta del Consejo Social: la universidad pública necesita más "agilidad" en Asturias

Gijón aboga por mantener la lucha para sacar los camiones de La Calzada

Gijón aboga por mantener la lucha para sacar los camiones de La Calzada

El consultorio de Tebongo, en Cangas del Narcea, ya tiene fecha de reapertura tras su reforma (y será en menos de un mes)

El consultorio de Tebongo, en Cangas del Narcea, ya tiene fecha de reapertura tras su reforma (y será en menos de un mes)

Pedro de Silva, en la presentación de sus memorias: "La evaporación de la historia será la de la democracia misma"

Pedro de Silva, en la presentación de sus memorias: "La evaporación de la historia será la de la democracia misma"

Cancios

Tracking Pixel Contents