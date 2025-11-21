El Sporting ata a Diego Sánchez: una nueva renovación para un canterano

No hay dos sin tres y de cara al mercado de invierno el Sporting sigue trabajando en confeccionar una plantilla a largo plazo. Primero fue Rubén Yáñez, con su renovación hasta 2028, acuerdo avanzado por LA NUEVA ESPAÑA. Esta semana también se conoció la ampliación de contrato de Amadou hasta 2029 y ahora ha sido el turno de Diego Sánchez.

El avilesino nunca ha ocultado su intención de seguir vinculado en el Sporting y en sus declaraciones ya iba desvelando que las negociaciones por ambas partes eran favorables. Finalmente, el defensa ha firmado una renovación hasta 2029 con el conjunto rojiblanco.

Una nueva apuesta por mantener a los jugadores de la cantera y que se materializa en esta ocasión en Diego Sánchez, después de que a principios de verano también se ampliara el contrato de Nacho Martín hasta 2029.

La polivalencia de Diego

La juventud de Diego contrasta con el peso que tiene dentro de la plantilla. A sus 22 años, el defensa está cerca de sumar esta temporada los 100 partidos en el Sporting. Esta es su cuarta campaña como jugador del primer equipo asentado y en todas ellas, mientras las lesiones le han respetado, ha sido pieza clave para los entrenadores.

Su gran virtud pasa por la capacidad de actuar como central y lateral derecho con el mismo desempeño. Así lo veía Garitano a la hora de hablar del de Avilés y así lo está viendo Borja Jiménez que ya lo ha utilizado en ambas posiciones.

La evolución de Diego Sánchez ha provocado que el club quiera tener atado a uno de los grandes activos que ha dado Mareo en los últimos años. De esta forma, los cuatro canteranos más importantes que hay actualmente en la plantilla seguirán vistiendo de rojiblanco por lo menos dos temporadas más, sin contar la actual.

Guille Rosas y Gaspar firmaron su ampliación la pasada temporada hasta 2028, mientras que los citados Nacho Martín y Diego Sánchez lo hicieron esta campaña hasta 2029. También hay que sumar la irrupción de este año de Nico Riestra que ya firmó un nuevo contrato hasta 2028, aunque en su caso sin ser con ficha profesional.