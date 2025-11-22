La estrategia del Sporting para retener talento: tres movimientos y un aviso a la cantera

La tercera renovación en noviembre. Después de la ampliación de los contratos de Rubén Yáñez y Amadou, ahora ha sido el turno de Diego Sánchez para firmar su vinculación con el Sporting hasta 2029. El avilesino es una de las piezas claves en el esquema actual de Borja Jiménez y uno de los principales valores jóvenes que tiene el conjunto rojiblanco. La buena sintonía entre ambas partes desde que empezaron los primeros contactos ha sido la clave para que la operación se cierre sin problemas.

"Mi predisposición es total para renovar. Aquí estoy muy contento", desvelaba Sánchez en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA hace un mes, demostrando que su intención en todo momento ha sido la de seguir vinculado al Sporting y con "el sueño de jugar en Primera División".

La juventud de Diego contrasta con el peso que tiene dentro de la plantilla. A sus 22 años, el defensa está cerca de sumar esta temporada los 100 partidos en el Sporting. Esta es su cuarta campaña como jugador del primer equipo asentado y en todas ellas, mientras las lesiones le han respetado, ha sido pieza clave para los entrenadores. Su gran virtud pasa por la capacidad de actuar como central y lateral zurdo con el mismo gran desempeño. Así lo veía Garitano a la hora de hablar del de Avilés y así lo está viendo Borja Jiménez, que lo ha utilizado en ambos puestos.

Su gran evolución ha provocado que el club quiera tener atado a uno de los grandes activos que ha dado Mareo en los últimos y que se espera que a futuro pueda llegar a ser uno de los grandes capitanes del club.

A largo plazo

A principios de noviembre, LA NUEVA ESPAÑA confirmaba la renovación de Rubén Yáñez afianzando la portería hasta 2028. En una temporada irregular, el de Blanes es de las pocas certezas del equipo, siendo salvador en muchos de los encuentros. A este anuncio, se sumó el de Amadou. El delantero senegalés, una de las grandes apuestas subidas del filial esta campaña, amplió su vinculación con el Sporting hasta 2029.

El pasado verano ya firmó por un año, pero en su contrato había la opción por parte del club de ampliar tres más. Así lo hicieron, avalando la confianza que tienen puesta en él pese a un comienzo de liga en el que le está costando encontrar portería, aunque parece que la disputa por minutos con Caicedo la tiene ganada.

Estas tres renovaciones se suman a las otras cuatro que ya adelantó el Sporting la campaña pasada: Guille Rosas, Pablo García y Gaspar, hasta 2028, y Nacho Martín, hasta 2029. Los nuevos contratos también han llegado en la cantera, donde el pasado curso se escapó talento como el de Lucas Martín y Pablo Villanueva.

En esta ocasión, el club se ha movido para atar al juvenil Nico Riestra, también con su futuro asegurado con el Sporting hasta 2028. Mismos años que el de su compañero del División de Honor, el extremo Dani Paul. También se ha mirado a la portería con el gijonés Mario Ordóñez, con ficha hasta 2029. Otra de las grandes sorpresas de la temporada en clave filial fue la de Enol Prendes. Su gran desempeño en pretemporada con el primer equipo le llevó a debutar en Ceuta. Con la llegada de Borja regresó al filial, pero antes firmó un nuevo contrato hasta 2027 con la opción de ampliar tres años más y con una ficha profesional.