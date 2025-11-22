El final de la "Juandependencia" pasa por ganar el Huesca

El partido de Huesca puede ser el del regreso del esperado Juan Otero. La decisión está en manos del propio delantero y de los servicios médicos del Sporting que tras el entrenamiento de hoy, el último antes de viajar a la ciudad oscense, decidirán si está disponible o no para Borja Jiménez.

El técnico no quiere apurar, aunque es consciente de que el colombiano es pieza clave en un equipo al que le cuesta sumar de tres en tres cuando no juega. "Ha entrenado con normalidad durante la semana, pero nos queda un entreno y decidir con él y con los médicos para ver cuáles son sus sensaciones, pero está cerca de volver", desveló Jiménez, que añadió que "si no es este partido, probablemente será la semana que viene".

Otero ha estado entrenando toda la semana con normalidad en un momento de la temporada donde los goles están escaseando y con la estadística de que sin el colombiano, es más difícil sumar. Ante la posibilidad de que no se pueda contar con él en El Alcoraz, Jiménez lo tiene claro. "Es un reto, tenemos que ganar sin Juan", apuntó en rueda de prensa.

"¿Qué Juan es uno de nuestros mejores futbolistas? Cien por cien. ¿Qué es determinante en esta categoría? Cien por cien. Pero se nos ha juntado a la vez la baja de Duba, Gaspar y de Juan y de eso el equipo se resiente", detalló el abulense. "Tiene que ser un aliciente más para ir a ganar y acabar con la ‘Juandependencia’", zanjó el técnico.

Sobre el resto de bajas, las de los laterales Pablo García y Kevin Vázquez y el centrocampista Mamadou Loum, aseguró que se mantienen "en readaptación, pero no están en proceso de unirse al grupo". Jiménez habló en concreto del caso de Pablo García, afectado por una pubalgia por la que llevaba arrastrando dolores durante varias semanas. "Con las pubalgias no hay plazos de recuperación, es más la sensación que vaya teniendo el futbolista", lamentó el míster, que detalló que será el propio jugador el que vaya notando que las molestias van remitiendo, por lo que los plazos pueden ser una incógnita. "Estas lesiones pueden ser cuestión de dos semanas o de tres meses. Ha estado haciendo esfuerzos por ayudar al grupo desde nuestra llegada, e intuyo que antes igual, pero ahora ya llegó un momento que le impedía hacer muchas cosas y hemos creído que lo más conveniente era no forzar más para que pudiera recuperarse antes", mencionó el técnico.

Tampoco podrá contar con el juvenil Nico Riestra. "Está bien, se lesionó el otro día y como le dije, tiene los exámenes de final de año, que estudie y que se recupera a la vez. No hay ningún problema, está contento por todo lo que le está sucediendo", mencionó Jiménez sobre la recuperación del canterano que debutó en liga con el Sporting en el empate 1-1 ante el Eibar y que venía entrando de forma asidua en las convocatorias desde el encuentro de Copa ante el Caudal.

Viejos conocidos en Huesca

Con la tranquilidad que le caracteriza, Jiménez aseguró no tener prisa por hablar de objetivos y reiteró esa idea que ya dejó caer en sus primeras ruedas de prensa. "En esta categoría, marcarse objetivos en enero es un error. Por experiencia, siendo humildes y muy consecuentes, hay que ir pasito a pasito para conseguir 50 puntos lo antes posible y tener esa tranquilidad en los últimos meses", enunció el entrenador, volviendo al mantra de "llegar con opciones a las últimas diez jornadas". En su plan cholista del partido a partido, el próximo terreno de batalla es El Alcoraz, donde "la gente de la categoría lo tiene apuntado en el calendario como una de las visitas muy difíciles".

Los oscenses llegan tras caer en el derbi aragonés por la mínima en el debut de Jon Pérez Bolo, uno de los entrenadores más curtidos de Segunda. "Tiene muy claro cómo conseguir éxito. Ya vimos cosas diferentes el día de Zaragoza y seguiremos viendo la tendencia que tienen sus equipos. Le conocemos perfectamente porque nos hemos enfrentado varias veces ya él", analizó el técnico abulense, que también desveló que conoce perfectamente a varios jugadores que tuvo bajo su dirección en etapas anteriores.

El plan del Sporting apunta a ser similar al del partido ante el Eibar, buscando la mejor versión que se vio en la primera parte. "Independientemente de que encajáramos ese gol, con la pelota fuimos muy proactivos y con capacidad de defender en campo contrario", resumió el entrenador rojiblanco.