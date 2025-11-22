¿Otero, Amadou o Caicedo?: las amenazas del Sporting para asediar El Alcoraz de Huesca

"Espera mi llegada con la primera luz del quinto día, al alba mira al este". Dicho y hecho. Al quinto partido, Juan Otero regresó a una convocatoria del Sporting. Estuvo fuera en Copa del Rey ante el Caudal y también se perdió los últimos tres compromisos ligueros, en donde las victorias brillaron por su ausencia con dos empates y una derrota. Después de valorarlo en la última sesión antes de viajar a Huesca, el delantero colombiano estará a las órdenes de Borja Jiménez. Solo falta esperar si podrá hacerlo de inicio o tendrá que esperar a la segunda parte.

El choque de esta tarde en El Alcoraz (16.15 horas) se presenta como una de las grandes pruebas desde que llegó el técnico abulense. No porque suponga un compromiso para su estabilidad, ni mucho menos, sino porque es una oportunidad importante para alcanzar cuanto antes los 50 puntos y poner la vista en otras metas más altas, como señaló el de Ávila en rueda de prensa.

Las armas del Sporting pasan por recuperar las buenas sensaciones que por momentos, más allá del resultado, se vieron el día del Eibar y por mantener la concentración, ya que son esas desconexiones las que están penalizando al conjunto rojiblanco. Sucedió ante el Mirandés, donde no fue el mejor partido yaun así casi se sumó y también en la pasada jornada, donde el gol en los primeros minutos lastró al equipo.

Sin muchos cambios

De inicio, la portería será para Yáñez, piedra angular del equipo, y las lesiones de Kevin y Pablo García despejan las dudas sobre los laterales. Guille Rosas y Diego Sánchez serán los escogidos. En el caso del avilesino, su titularidad viene precedida de la renovación de contrato hasta 2029, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. La pareja de centrales se mantendrá.

El mediocampo volverá a ser para Álex Corredera con la incógnita de si estará acompañado por Nacho Martín, como ya hizo la pasada jornada, o regresará al once Justin Smith, que apenas tuvo minutos ante el Eibar y que venía siendo uno de los más destacados. También está la opción de Manu Rodríguez. El canterano sigue sumando experiencia en el fútbol profesional y como aseguró Borja en rueda de prensa, ofrece algo distinto a los perfiles que ya tiene. Menos opciones parece acumular Jesús Bernal, cuya entrada en el equipo apunta a ser paulatina tras su grave lesión.

Gaspar irá a banda izquierda, mientras que Dubasin y Gelabert, indiscutibles en ataque, le acompañarán. El regreso de Otero le hace indiscutible en el puesto, pero falta conocer si está para jugar de inicio, reservarse para la segunda parte o utilizarlo como amenaza para el Huesca solo con su presencia en la convocatoria. Lo lógico sería que volviera a entrar Amadou, al que le está costando encontrar el gol. También puede ser una buena oportunidad para que Caicedo pueda desquitarse de esos rumores de una posible cancelación de su cesión en enero.

El fortín de El Alcoraz

En frente, el Huesca recibe al Sporting. Llegan en horas bajas y tras perder el derbi ante el Zaragoza en el debut de Jon Pérez Bolo. No obstante, la visita a El Alcoraz se presenta como una de las más complicadas del año. Casi dos meses llevan los oscenses sin ganar un partido en liga y les cuesta horrores anotar un gol: 12 en 14 partidos. Por la contra, son un equipo serio en defensa y solo el Dépor ha sido capaz de meterles más de dos goles. La experiencia de Bolo y el fortín de El Alcoraz son las mayores bazas que tienen en Huesca para salir del descenso.